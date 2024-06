Projekt “BlackPearl”: Apples Mail-App soll KI-Funktionen erhalten

Neben der Integration neuer KI-Funktionen in den Safari-Browser, in die Notiz-Applikation und in anderen Anwendungen von macOS 15 soll Apple auch vorhaben, die hauseigene E-Mail-Applikation Mail mit einer leistungsfähigen künstlichen Intelligenz auszustatten.

Apple-intern trägt die Funktionserweiterung der Mail-App den Codenamen “BlackPearl”. Teil der KI-Anstrengungen hier sollen sich auf eine Funktion konzentrieren, die zukünftig beim Verfassen von E-Mail-Antworten zur Hand gehen soll.

Smarte Antworten, Kategorien und Texthilfen

Die neue Mail-Funktion „Smart Reply“ soll KI-generierte E-Mail-Antworten verfassen, die Zeit einsparen und beim Formulieren der gewünschten Reaktionhelfen sollen. Vergleichbare Funktionen kennen wir bereits von der Drittanbieter-Applikation Spark des Softwarestudios Readdle.

Neben den intelligenten Antworten soll auch die automatische Kategorisierung von E-Mails in vordefinierte Kategorien geplant sein, mit der Apples KI-Modell neu eingehende Zuschriften in Kategorien wie Werbung, Newsletter oder Shopping gliedern kann.

Wie das Apple-Blog AppleInsider unter Berufung auf eine Vorabversion von macOS 15 berichtet, sollen zudem Texthilfen enthalten sein, die Stimmung und Ton bereits formulierter Antworten ändern und diese so professioneller, entschuldigender, dringender oder auch freundlicher klingen lassen können.

Siri fasst E-Mail-Inhalte zusammen

Die Neuerungen der Mail-Applikation sollen mit zahlreichen Verbesserungen bei der Sprachassistenz Siri einhergehen. Diese soll in die Lage versetzt werden, entsprechende Textänderungen auf Kommando vorzunehmen und neue E-Mails auf Wunsch zusammenzufassen.

Die erste Vorabversion von macOS 15 dürfte am kommenden Montag zum Download bereitgestellt werden. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur diesjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz wird Apple die wichtigsten Neuerungen der neuen Betriebssysteme am Montag gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit bekannt geben.