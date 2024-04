iPadOS 18: Sprach- und Mathenotizen und endlich ein Taschenrechner

Schon in zwei Wochen wird Apple neue iPads auf den Markt bringen, nur einen Monat später wird mit der Präsentation von iPadOS 18 gerechnet, das uns mit einem ersten Blick auf das nächste Betriebssystem der Tablets versorgen wird.

Grandma Calculator für das iPad

iPad-Nutzer dürfen sich schon mal auf signifikante Neuerungen in der Notiz-Applikation und eine Variante des Apple Taschenrechners für den großen Touchscreen einstellen.

Notizen mit Sprach- und Mathenotizen

Nach Angaben des Apple-Bloggers Marko Zivkovic soll Apple kurz davor stehen, seine Notizen-Applikation um neue Funktionen zu erweitern, die die Anfertigung neuer Audioaufnahmen direkt in der Notiz-Ansicht zulassen.

Vergleichbar mit den Sprachmemos, werden sich in der Notizen-App eigene Audioaufnahmen sichern und wiedergeben lassen, die zwischen vorhandenen Text-, Bild- und PDF-Inhalten platziert werden können.

Zudem soll eine Integration mit Apples Taschenrechner geplant sein, der das iPad mit iPadOS 18 erstmals erreichen soll.

Integration mit Apples Taschenrechner

Noch ist die Informationslage diesbezüglich recht unspezifisch, die groben Eckdaten beschreiben jedoch einen rechnenden Notizblock, der an spezialisierte Applikationen wie Soulver erinnern soll und die direkte Einbindung von Berechnungen und mathematischen Notationen in vorhandene Notizen ermöglicht.

Solver startete erst in der vergangenen Woche in Version 3.0 in den App Store, lässt sich auf iPhone und iPad nutzen und ist eine ausgesprochene Empfehlung.

Die Soulver-App auf dem Mac in Aktion

Die Mathenotizen sollen nicht nur das iPad, sondern auch den Mac erreichen und gemeinsam mit einer überarbeiteten Taschenrechner-Applikation zur Verfügung gestellt werden.

Dies wäre das erste Mal, dass Apple auch das iPad-Betriebssystem mit einem Taschenrechner ausrüsten würde. Bisher hatte der Konzern stets angegeben, noch an einer perfekten Lösung für das iPad zu arbeiten und sich bis zu deren Erscheinen gegen die Einführung einer Rechner-App für das iPad ausgesprochen. Wer für kleinere Rechenaufgaben unter iPadOS 17 nicht auf Siri oder die Spotlight-Suche zurückgreifen möchte der begnügt sich mit dem Grandma Calculator oder RPN 30.