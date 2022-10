Produktstart verschoben: Neue Macs sollen erst im März kommen

Schlechte Nachrichten für alle Apple-Kunden, die auf die Vorstellung weiterer Macs mit M2-Prozessoren warten. So wie es aussieht, werden die neuen Modelle des MacBook Pro mit 14 Zoll und 16 Zoll Bildschirmgröße nicht vor Februar auf den Markt kommen.

Apple-Chef Tim Cook hat sich bereits im Anschluss an die Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das letzte Quartal im Geschäftsjahr 2022 relativ deutlich in dieser Richtung geäußert, als er sich bei Teilen der Mitarbeiter für ihre Arbeit bedankte. Cook bezeichnete dabei die Apple-Produktpalette für das kommende Weihnachtsgeschäft als vollständig.

As we approach the holiday season with our product lineup set, I'd like to share my gratitude to our retail, AppleCare and channel teams for the work they are doing to support customers.

Quasi als Bestätigung dafür machte am Wochenende dann die Mitteilung die Runde, dass Apple die Veröffentlichung neuer, auf dem M2-Prozessor basierender Versionen des MacBook Pro mit 14 Zoll und 16 Zoll Bildschirmgröße erst im ersten Quartal 2023 plant. Der gut mit internen Apple-Quellen vernetzte Bloomberg-Autor Mark Gurman schreibt in seinem aktuellen Rundbrief an Abonnenten, dass ihm diese Information zugetragen wurde und tippt damit verbunden auf eine Ankündigung in der ersten Hälfte des Monats März.

In der Tat hat Apple in der Vergangenheit zwar schon sehr früh im Jahr mit Produktankündigungen von sich Reden gemacht – das erste iPhone beispielsweise wurde an einem 9. Januar erstmals öffentlich gezeigt – mit der Markteinführung neuer Apple-Produkte geht es in der Regel jedoch erst im März los.

Die beiden Mac-Book-Pro-Modelle sind dann anderthalb Jahre lang auf dem Markt, was für einen Rechner dieser Kategorie immer noch kein Alter ist. Es scheint allerdings, dass Apple die neuen Generationen in der Tat gerne noch in diesem Jahr auf den Markt gebracht hätte. So sind zum Wochenende auch Berichte aus den Kreisen der Apple-Zulieferer aufgetaucht, denen zufolge die Ankündigung aufgrund von Lieferengpässen verschoben wurden (Google-Übersetzung). Auch hier ist von einer geplanten Veröffentlichung im März die Rede.

Mac Pro und Mac mini weiter auf Intel

Während uns die Gerüchte um neue Apple-Notebooks schon seit Monaten begleiten, ist es mit Blick auf den noch ausstehenden neuen Mac Pro erstaunlich ruhig. Jedenfalls darf man die Äußerung von Tim Cook auch dahingehend deuten, dass wir auch hier in diesem Jahr nichts mehr zu sehen bekommen. Apple würde dann aber sein selbst gestecktes Ziel verfehlen, die Umstellung von Intel- auf die selbst gefertigten Prozessoren in diesem Jahr abzuschließen. Zumindest bislang lässt sich weiterhin der alte Mac Pro sowie ein Modell des Mac mini mit Intel-Prozessoren an Bord bei Apple bestellen.