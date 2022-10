„Im Westen nichts Neues“: Der deutsche Oscar-Kandidat startet auf Netflix

Im Westen nichts Neues erzählt vom Schrecken der Schützengraben und dem Gräuel des Kriegs, der an der Front allgegenwärtig, in den Wohnzimmern und Straßen der Heimat jedoch so abstrakt und unwirklich ist, dass die Wahrnehmungen der Beteiligten nicht weiter auseinander liegen könnten.

Die Buchverfilmung setzt den 1928 verfassten Roman von Erich Maria Remarque in Szene, der in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs spielt und zu den wichtigsten Antikriegsromanen überhaupt zählt.

