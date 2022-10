Adobe-Nutzer sollen Pantone-Farben künftig im Abo bezahlen

Adobe sieht sich einmal mehr mit negativen Schlagzeilen konfrontiert und darf sich nicht wundern, wenn sich auch langjährige Nutzer ernsthafter mit dem Gedanken befassen, ihre Workflows auf konkurrierende Anwendungen wie die Affinity-Programme von Serif umzustellen. Adobe-Kunden sollen von Dezember an separat dafür bezahlen, wenn sie die Farbbibliotheken von Pantone verwenden wollen.

Fun times ahead for #Adobe designers. Today, if you open a PSD (even one that's 20 years old) with an obscure PANTONE colour, it will remove the colour and make it black. Pantone want US$21/month for access, and Solid Coated goes behind the paywall in early November. pic.twitter.com/BUxzViYFaQ — Iain Anderson (@funwithstuff) October 28, 2022

Pantone ist ein aus den 1960er-Jahren stammender Farbstandard im grafischen Bereich, der sich aus den USA kommend schnell über den gesamten Globus verbreitet hat. Hintergrund ist die Standardisierung im Print-Bereich, so sollen Gestalter und Kunden bereits in der Entwurfsphase auf eine Farbauswahl zugreifen können, die in der Druckerei dann entsprechend wiedergegeben werden kann. Dem ganzen liegt ein Nummernsystem zugrunde, auf dessen Basis der Drucker die vom Designer gewählte Farbe dann kaufen oder auch mischen kann.

Pantone verdient mit diesem Konzept seit jeher Geld, anfangs vor allem durch den Verkauf von entsprechenden Farbmusterbüchern und Farben und mittlerweile wohl in erster Linie über Lizenzen. So hat auch Adobe seit jeher dafür bezahlt, die Farbbibliotheken von Pantone in seinen Programmen verfügbar zu machen. Vom kommenden Monat an sollen diese Kosten allerdings zumindest teilweise auf die Nutzer der Software abgewälzt werden. Anstelle einer pauschalen Lizenzierung ist für die Nutzung der im grafischen Prozess wichtigsten Pantone-Bibliotheken ein Pantone-Connect-Abo zum Monatspreis von 14,99 Euro erforderlich.

Pantone auch in alten Dokumenten nicht mehr verfügbar

Natürlich liegt es damit verbunden nahe, auf den Einsatz dieser Bibliotheken zu verzichten, was sich auch so schon einfacher anhört, als dies im Praxisbetrieb möglich ist. Das eigentliche Ärgernis ist allerdings die Tatsache, dass die Adobe-Programme ein entsprechendes Abo auch im Zusammenhang mit älteren Dokumenten voraussetzen. Öffnet man beispielsweise ein zuvor regulär in einem Adobe-Programm erstelltes Dokument, dass bestimmte Pantone-Farben verwendet, werden diese ohne Abo nun in der Darstellung durch Schwarz ersetzt.

Der Gestalter Iain Anderson geht im unten eingebetteten Video ausführlich auf die Thematik ein und verweist damit verbunden auf verschiedene Möglichkeiten, die Restriktionen zu umgehen – oder sich eben gleich die Software der Konkurrenz anzusehen, denn in den Affinity-Produkten sind die aktuellen Pantone-Bibliotheken weiterhin standardmäßig verfügbar.