Apples Q4/2022: Rekordumsatz aber Rückgang bei den Service-Einnahmen

Möglich ist, dass der vergleichsweise frühe Verkaufsstart des iPhone 14 in diesem Jahr hier für einen extra Push gesorgt hat. War das neue Modell in Apples wichtigsten Märkten doch schon am 16. September erhältlich, statt wie sonst üblich in das Weihnachtsquartal zu fallen.

Wichtigste Info: Bei dem zurückliegenden Quartal handelt es sich einmal mehr um einen Rekord-Zeitraum. Mit 90,14 Milliarden Dollar hat Apple so viel Geld wie zuvor in noch keinem September-Quartal umgesetzt. Verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum konnte Apple den Umsatz dabei um über 7 Milliarden Dollar steigern. 2021 wurden im September-Quartal Lediglich 83,36 Milliarden umgesetzt – dies ist ein Anstieg von guten acht Prozent.

Apple hat in der Nacht zum Freitag seine aktuellen Quartalszahlen bekanntgegeben und die Einnahmen und Erträge für das vierte Fiskal-Quartal 2022 vorgelegt ( PDF-Download ). Apples viertes Quartal beinhaltet dabei den 3-Monats-Zeitraum der am 24. September 2022 endete und liegt wie üblich mehrere Monate vor dem letzten Quartal des Kalenderjahres.

