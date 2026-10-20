ARTE-Mediathek jetzt offiziell für den Mac verfügbar

Wenn ihr bislang die iPad-Version der ARTE Mediathek oder die zugehörige Webseite genutzt habt, um auf dem Mac auf das Programm des deutsch-französischen Senders zuzugreifen, gibt es gute Nachrichten: Mit dem Update auf Version 6.8 wird die Anwendung jetzt auch offiziell als mit dem Mac kompatibel geführt.

Ganz neu ist die Möglichkeit, die ARTE-App auf dem Mac zu verwenden, wie eingangs bereits angedeutet, allerdings nicht. So lässt sich die iPad-Version der Anwendung schon seit geraumer Zeit auf dem Mac verwenden. Ein Mac mit Apple-Prozessor wird hierfür allerdings vorausgesetzt.

Offline-Wiedergabe und AirPlay-Unterstützung

Auch mit der neuen Version der ARTE-App bleiben Macs mit Intel-Prozessor außen vor. Mit dem Update lässt sich die App nun jedoch deutlich besser an die Nutzung auf dem Mac anpassen und bietet zusätzliche Funktionen. Dazu zählen insbesondere die optimierte Darstellung auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen sowie die Unterstützung der Offline-Wiedergabe. Videos aus der ARTE-Mediathek lassen sich dafür direkt in der App herunterladen und anschließend auch ohne bestehende Internetverbindung ansehen.

Wer sich mit seinem ARTE-Benutzerkonto anmeldet, kann zudem auf gespeicherte Favoriten und den Wiedergabeverlauf zugreifen sowie bereits begonnene Videos auf anderen Geräten nahtlos weiterschauen. In der neuen Mac-App ist zudem die Möglichkeit integriert, Videos mithilfe von AirPlay auf anderen Bildschirmen wiederzugeben.

Dokumentationen, Filme und Serien

Die ARTE-Mediathek bietet dem Sender zufolge ein umfangreiches Programmangebot, das neben Dokumentationen und Reportagen auch Filme, Serien und Konzerte umfasst. Thematisch reicht das Spektrum von Wissenschaft, Geschichte und Gesellschaft über Natur und Reisen bis hin zu Politik und aktuellen Entwicklungen in Europa und der Welt. Neben Hintergrundberichten und investigativen Formaten finden sich europäische Kinoklassiker, Autorenfilme und eigenproduzierte Serien. Auch Musik und darstellende Kunst sind vertreten, darunter Konzertmitschnitte, Opern, Tanzaufführungen und Theaterproduktionen.