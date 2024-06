„Prince of Persia: The Lost Crown“ für Mac lässt sich vorbestellen

Nachdem Assassin’s Creed Mirage und „Rabbids: Legends of the Multiverse“ bereits für Apple-Geräte erschienen sind, bereitet Ubisoft die Veröffentlichung von Prince of Persia: The Lost Crown für den Mac vor. Die App ist jetzt mit dem Vermerk „Bald erhältlich“ im Mac App Store gelistet.

Ob es sich bei dem als voraussichtliches Erscheinungsdatum genannten 3. Dezember um einen Platzhalter handelt, bleibt abzuwarten. Das Datum deckt sich mit der Aussage von Ubisoft, dass „Prince of Persia: The Lost Crown“ im Winter für Apple-Computer erscheinen wird, der Zusatz „Bald erhältlich“ wirkt angesichts dessen dann aber etwas fehl am Platz.

Als Preis für die Mac-Version von „Prince of Persia: The Lost Crown“ nennt Ubisoft 49,99 Euro. Das ist auch der Preis für die bereits erhältliche Windows-Version, diese wird über den Epic-Store aktuell aber schon mit satten 20 Euro Preisabzug angeboten.

Vor 35 Jahren gestartet

„Prince of Persia: The Lost Crown“ ist die neueste Fortsetzung der 1989 gestarteten Computerspielreihe – die erste Version wurde damals übrigens für den Apple II veröffentlicht. Die heutigen Veröffentlichungen lassen sich natürlich nicht mal mehr vom Ansatz her mit den Pixelgrafiken des Originals vergleichen. Hier die von Ubisoft veröffentlichte Beschreibung des Spiels:

In Prince of Persia: The Lost Crown schlüpfen die Spieler in die Rolle von Sargon, einem jungen, begabten Krieger und Mitglied einer Elitegruppe namens Die Unsterblichen. Inspiriert von der Metroidvania-Struktur, lässt Prince of Persia: The Lost Crown Spieler eine handgefertigte Welt in ihrem eigenen Tempo erkunden. Von der majestätischen Zitadelle des Wissens bis hin zu den farbenfrohen Landschaften des Hyrkanischen Waldes werden die Spielenden eine Vielzahl von Umgebungen entdecken, die von der persischen Mythologie inspiriert sind. Durch den Erwerb neuer Zeitkräfte, das Freischalten einzigartiger Fähigkeiten, das Ausrüsten verschiedener Amulette und deren Kombination wird Sargon nach und nach tiefer in den Berg Qaf vordringen, Rätsel lösen, Geheimnisse finden und spannende Nebenquests erfüllen. Sargon wird auch lernen, die verschiedenen Zeitkräfte zu meistern, um einzigartige und mythologische Kreaturen zu besiegen, die sich ihm in den Weg stellen. Das Spiel wird von Ubisoft Da Nang entwickelt und verwendet Metal und liefert ein beeindruckendes Spielerlebnis mit flüssigen Bildraten.

Vorbestellung zum Preis von 50 Euro möglich

Im Mac App Store lässt sich „Prince of Persia: The Lost Crown“ bereits vorbestellen. Beachtet dabei, dass hier auch der Kaufpreis in Höhe von 49,99 Euro hinterlegt wird. Der Betrag wird zwar erst in Rechnung gestellt, wenn das Spiel auch tatsächlich verfügbar ist, vermutlich ist es dennoch besser, diesen Klick nur dann zu vollziehen, wenn man sich auch sicher ist, dass man das Spiel letztendlich auch kauft. Unabhängig davon können Vorbestellungen aber auch jederzeit wieder storniert werden.