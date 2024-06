WWDC-Start: Ab 19 Uhr blicken wir in Apples Zukunft

Macht euch bereit für die WWDC24 und die Vorstellung von Apples kommenden Betriebssystemen. Um 19 Uhr unserer Zeit geht es heute Abend los und die Veranstaltung wird wie immer live übertragen.

Wobei wir damit rechnen, dass es sich bei der Keynote an sich wieder um ein vorproduziertes Video handelt. Die Zeiten, zu denen Apple hier noch echte Live-Atmosphäre vermittelt scheinen vorbei. Vielmehr erwartet uns ein auf Hochglanz poliertes und streng durchgetaktetes Werbevideo als Ausblick auf macOS 15, iOS beziehungsweise iPadOS 18 und die kommenden Versionen von watchOS, tvOS, homeOS und inzwischen auch visionOS.

Was macht Apple im Bereich KI?

Künstliche Intelligenz wird wohl ein zentrales Thema auf der diesjährigen WWDC sein. Apple muss sich dem Druck der Konkurrenz in diesem Bereich stellen und zeigen, wie sich die neuen Technologien in das eigene Produktangebot integrieren lassen.

Die Pläne von Apple in diesem Bereich dürfen wir mit besonderem Interesse verfolgen. Künstliche Intelligenz setzt in hohem Maß auch auf auf Cloud-Funktionen und geht damit in die entgegengesetzte Richtung von Apple Fokus auf lokale Datenverarbeitung und dem damit verbundenen Schutz der Privatsphäre.

Vision Pro vor dem Deutschlandstart

Während der Ausblick auf die neuen Versionen von iOS und macOS Apples Entwicklerkonferenz auch in diesem Jahr dominieren werden, dürfte auch die im vergangenen Jahr eingeführte Datenbrille Apple Vision Pro eine wichtige Rolle einnehmen.

Apple muss hier nicht nur mit einer neuen Version des Betriebssystems liefern, sondern dürfte über visionOS 2.0 hinaus auch mit Blick auf die nächsten Vertriebsgebiete der Vision Pro konkret werden. Deutschland wird hier aller Wahrscheinlichkeit nach ganz vorn mit dabei sein und eine Markteinführung hierzulande wird noch in diesem oder spätestens direkt zu beginn des kommenden Monats erwartet.

Mit einem Preis von voraussichtlich 4.000 Euro darf man die Apple Vision Pro aber weiterhin als hochpreisigen Prototyp für ein Produkt betrachten, das Apple irgendwann in der Zukunft tatsächlich auch in einer für Endkunden attraktiven Variante anbietet.

Live-Übertragung ab 19 Uhr

Wenn ihr die Eröffnungsveranstaltung zur WWDC24 heute Abend mitverfolgen wollt, könnt ihr dies ab 19 Uhr direkt auf der Apple-Webseite, über die TV-App von Apple oder über YouTube tun.