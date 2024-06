YouTube Premium Lite in Deutschland weiterhin nur testweise

Insbesondere im Zusammenhang mit unserer Berichterstattung bezüglich der von YouTube verstärkten Maßnahmen gegen Werbeblocker sind hier immer wieder Fragen bezüglich YouTube Premium Lite eingelaufen. Die im Vergleich zu Standard-Premium günstigere Werbefrei-Variante von YouTube wird hierzulande seit vergangenem Herbst angeboten, allerdings handelt es sich laut einer Stellungnahme von YouTube dabei nur um einen Testlauf. Dementsprechend schwankt auch die Verfügbarkeit des Abos weiterhin abhängig vom Nutzer und – so wie es aussieht – sogar dem Zeitpunkt des Klicks auf den Link zu YouTube Premium.

Wir haben das Ganze in verschiedene Webbrowser mit identischen Ergebnissen ausprobiert. Die Zielseite zeigt beim Aufruf entweder die verschiedenen Standardoptionen für YouTube Premium (also auch Family und Studenten sowie monatliche oder jährliche Bezahlweise) oder YouTube Premium Lite als alternative zu YouTube Premium an. Teils ist die Lite-Option auch mit einem „Neu-Button“ markiert.

YouTube Premium Lite wird hierzulande für 5,99 Euro pro Monat angeboten, und lässt sich auch ausschließlich auf Monats- und nicht auf Jahresbasis abonnieren. Es ist somit weiterhin möglich, dass YouTube den Testlauf der Lite-Version in Deutschland wie bereits in anderen Ländern gesehen auch wieder kurzfristig einstellt. Für weniger als die Hälfte der Standardgebühren von Premium sieht man hier bei der Nutzung von YouTube fast keine Werbung mehr, verzichtet aber auf die Möglichkeit zur Offline-Nutzung, der Hintergrundwiedergabe und auf YouTube Premium.

YouTube-Testfunktionen nur mit „echtem“ Premium

YouTube Premium Lite berechtigt übrigens auch nicht dazu, an den Beta-Tests von YouTube teilzunehmen. Diese Option steht nur im Zusammenhang mit vollwertigen Premium-Abonnements bereit. Aktuell haben Desktop-Nutzer hier die Möglichkeit, einen Blick auf das kommende, kontrovers diskutierte Design der YouTube-Webseite zu werfen.