Prime Video: Werbespots starten Ende Januar in den USA

Wir haben bereits im Zusammenhang mit den Prime-Video-Ankündigungen für Januar daran erinnert, dass sich Nutzer des Videodienstes von Amazon im kommenden Jahr auf Werbeeinblendungen einstellen müssen. Zumindest für die USA gibt es hier nun auch einen konkreten Stichtag. Amazon verschickt dort bereits E-Mails an Prime-Kunden, in denen der 29. Januar genannt wird. Die Nachricht konkretisiert auch die damit verbundene Möglichkeit, sich von der zusätzlichen Werbung freizukaufen. Die neue Werbefrei-Option von Prime Video schlägt in den USA mit einem Monatspreis von 2,99 Euro zu Buche.

Aus Deutschland liegen uns bislang noch keine entsprechenden Berichte vor und es ist zumindest nicht auszuschließen, dass Prime-Abonnenten hierzulande noch ein paar Monate zusätzlich Schonfrist erhalten. Auch andere Amazon-Neuerungen – egal ob positiv oder negativ – wurden hier zumeist mit zeitlichem Versatz zu deren Start im Heimatland des Unternehmens eingeführt.

Generell muss man sich allerdings auch in Deutschland darauf einstellen, dass auch das kommende Jahr den Trend von 2023 aufrecht erhält, und uns in verschiedensten Bereichen mit direkten und indirekten Preiserhöhungen konfrontiert. Bereits über die vergangenen Monate hinweg haben zahlreiche Streamingdienste ihre Preise erhöht und/oder die bestehenden Kostenstufen zwar beibehalten, jedoch auf eine Mitfinanzierung durch Werbung umgestellt.

Preis für Amazon Prime bleibt 2024 unverändert

Amazon hat die Umstellung bereits im September angekündigt und mit den stetig gestiegenen Kosten für das Angebot begründet. So wolle man auch in Zukunft ein vielseitiges und hochwertiges Programm anbieten, habe dafür jedoch immense Investments zu tragen.

Im Gegenzug soll der Preis für Amazon Prime auch im Jahr 2024 unverändert bleiben. Für die Mitgliedschaft fallen derzeit 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro im Jahr an, neben dem kostenlosen Versand sind hier Leistungen wie exklusive Sonderangebote, Online-Speicherplatz für Fotos und Videos und eben verschiedene Medien-Angebote eingeschlossen, darunter Prime Video oder Amazon Music.