Frohe Weihnachten und Dankeschön!

Das alte Jahr ist fast vorbei und wir hoffen, dass ihr an den kommenden Tagen ein wenig Zeit für euch, die Familie und Freunde findet. Lasst es euch gutgehen und vergesst soweit möglich alle Hektik und den Alltagsstress.

Ganz besonders wollen wir uns auch in diesem Jahr für eure regelmäßigen Besuche und damit verbunden euer Lob und eure Unterstützung bedanken. Inzwischen sind wir gut 23 Jahre rund um Apple am Ball und es macht weiterhin Spaß, was nicht zuletzt auch an unserer treuen Leserschaft liegt.

Wir versorgen euch traditionell auch zwischen Weihnachten und Silvester mit den wichtigsten Meldungen nicht nur aus dem Apple-Kosmos, sondern auch zu sonstigen Dingen, die uns gefallen oder wichtig sind. „Zwischen den Jahren“ schalten wir allerdings wieder ein wenig runter, um dann in der ersten Januarwoche mit voller Kraft ins neue Jahr 2024 zu starten