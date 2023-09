Amazon Prime Video ab 2024 mit Werbung

Amazon Prime kostet in Deutschland aktuell 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro im Jahr. Das Angebot ist 2007 – damals allerdings auch noch deutlich günstiger – als Option für kostenlosen Premiumversand an den Start gegangen und wurde seither stetig im Leistungsumfang erweitert. Mittlerweile schließt eine Prime-Mitgliedschaft exklusive Sonderangebote, Online-Speicherplatz für Fotos und Videos sowie verschiedene Medien-Angebote, darunter neben Prime Video auch Amazon Music, die Buch- und Zeitschriften-Flatrate Prime Reading und das Spiele-Angebot von Prime Gaming mit ein.

Als gute Nachricht in diesem Zusammenhang darf man den Hinweis werten, dass der Preis für eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime an sich im kommenden Jahr unverändert bleibt.

Generell sei jedoch geplant, dass im Rahmen von Prime Video deutlich weniger Werbung zu sehen ist, als dies bei linearen Fernsehsendern oder auch anderen Videodiensten der Fall ist. Gegen Aufpreis soll zudem eine werbefreie Variante angeboten werden, Details hierzu will Amazon zu einen späteren Zeitpunkt bekannt geben. Prime-Mitglieder sollen mehrere Wochen vor dem Start der Werbeeinbindungen per E-Mail benachrichtigt und über die alternativen Optionen informiert werden.

Vom kommenden Jahr an müssen sich auch Abonnenten von Amazon Prime damit abfinden, dass sie im Rahmen von Prime Video Werbung angezeigt bekommen. Amazon hat angekündigt, dass das Prime Video ab 2024 standardmäßig in begrenztem Umfang Werbung enthalten wird.

