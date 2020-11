HomeKit-Neuzugang: Mehrfarbige, dimmbare Nachttischlampe

Unsere Erfahrungen mit dem auf HomeKit-Accessoires spezialisierten Zubehör-Anbieter Meross sind durchwachsen. Während die Zwischen- und Outdoor-Steckdosen solide arbeiten, konnten weder der 10 Meter lange Light Strip noch das HomeKit-Nachtlicht ohne Abstriche punkten. Für Letztgenanntes mussten wir Mitte Oktober sogar eine regelrechte Kaufwarnung aussprechen, da dieses ohne Hardware-Dimmer ausgeliefert wurde und sich, mit einer leicht braunen Basis, optisch stark von den offiziellen Produktfotos unterschied.

Mit der neuen LED Nachttischlampe will Meross nun vieles besser machen und bietet jetzt eine mit HomeKit kompatiblen Nachttischlampe an, die sich direkt am Gerät dimmen lässt.

Farbwechsel und dimmen direkt am Gerät

Ein berührungsempfindlicher Taster auf der Lampen-Oberseite schaltet die Lichtquelle An und Aus, wechseln mit kurzem Druck zwischen den Farben und bei langem Druck die Lichtintensität. Im Weißspekturm variiert die neue Nachttischlampe dabei zwischen 2700K und 6500K.

Wie üblich lässt sich die Nachttischlampe nicht nur in Apples HomeKit-Infrastruktur einbinden, sondern ist auch mit Alexa und dem Google Assistant kompatibel. Bedient werden lässt sich die Lampe über die auf iPhone und iPad vorinstallierte Home-App, benötigt zum Einspielen von Firmware-Updates allerdings die offizielle Meross-Applikation.

Die neue Nachttischlampe misst 10cm x 10cm x 19,5 cm und bringt es auf ein Gewicht von 650 Gramm.

Fehler und 15% zur Markteinführung

In der aktuellen Ausgabe scheint die Lampe allerdings ein Problem mit Apples Home-App zu haben. So schreibt der Anbieter auf der Amazon-Produktseite wörtlich: „Apple Home App kann die reale Farbtemperatur im Moment NICHT einstellen, Meross drängt Apple, dieses Problem vor diesem Dez. zu lösen.“

Offenbar wechselt die Home-App aktuell nur zwischen den verfügbaren Farben, nicht aber zwischen Warmweiß und Kaltweiß. Hier muss noch auf ein Update gewartet werden.

Meross bietet die neue Nachttischlampe offiziell für 49,99 Euro, legt dieser zur Markteinführung jedoch einen 15%-Rabattgutschein bei, der den Preis auf knapp 43 Euro drückt.