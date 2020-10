Disney+: GroupWatch-Funktion startet in Deutschland

Bereits im September hat der Video-Streaming-Dienst Disney+ seine GroupWatch-Funktion zum gleichzeitigen Betrachten laufender Inhalte von verschiedenen Benutzer-Konten aus in den USA eingeführt und kündigte damals auch an, das Feature noch im Herbst in alle EU-Länder bringen zu wollen, in denen Disney+ angeboten wird.

Heute ist es nun so weit. Fortan bietet Disney+ das GroupWatch-Feature auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz an und gestattet Freunden und Familien so, ausgewählte Inhalte gemeinsam aber räumlich voneinander zu konsumieren.

GroupWatch gestattet den zeitsynchronen Fernsehkonsum mit bis zu sieben Teilnehmern und kann über die Disney+ App, auf der Website, über Mobilgeräte, internetfähigen Fernsehern, Smart TVs und auf angeschlossenen Set-Top-Boxen aktiviert werden.

Zahlende Abonnenten müssen dazu lediglich das neue GroupWatch-Symbol in der Benutzeroberfläche von Disney+ aktivieren. Dieses wird auf den Detail-Seiten von Filmen und Serien eingeblendet. Dieses versorgt euch dann mit einem Link, über den bis zu sechs weitere Disney+-Abonnenten eingeladen werden können.

Fernsteuerung und Reaktionen möglich

Disney merkt dabei an, dass die Streaming-Einladung zwingend von einem Mobilgerät oder über die offizielle Website des Streaming-Anbieters verschickt werden muss, anschließend aber auch auf einem Smart TV angesehen werden kann.

Während der gemeinsamen Filmabende haben alle Teilnehmer die Möglichkeit mit dem Absenden von sechs verschiedenen Emojis („Gefällt mir“, „lustig“, „traurig“, „wütend“, „ängstlich“ und „überrascht“) auf die laufenden Inhalte zu reagieren. Darüber hinaus können alle aktiven Teilnehmer jederzeit die Wiedergabesteuerung für die gesamte Gruppe übernehmen und die Wiedergabe dabei nicht nur pausieren und fortsetzen (etwa für den gang zum Badezimmer oder zur Küche) sondern auch vor- und zurückspulen.