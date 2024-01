Prime-Video-Preiserhöhung: Amazon schreibt deutsche Kunden an

Den 5. Februar haben wir ja bereits als Starttermin für die erweiterte Werbefinanzierung von Prime Video genannt. Amazon geht jetzt auch aktiv auf seine bestehenden Abonnenten zu. Der Anbieter weist Nutzer seines Videoangebots darauf hin, dass sie von diesem Datum an bei der Nutzung von Prime Video auch Werbespots zu sehen bekommen.

Amazon begründet die Einführung dieser Maßnahme mit laufenden Investitionen, die bereits über die vergangenen Jahre hinweg die Qualität des Angebots verbessert hätten und dies auch in der Zukunft weiter tun sollen. Man könne auf diese Weise die Möglichkeit wahren, weiterhin in attraktive Inhalte wie Top-Entertainment und Sportübertragungen zu investieren. Brandneu kommt in diesem Jahr auch die Übertragung des Wimbledon Tennis Grand Slam für Prime-Abonnenten kostenlos hinzu.

Das Unternehmen spricht in seiner Ankündigung davon, dass der Umfang der Werbeeinblendungen begrenzt ist und es das Ziel sei, deutlich weniger Werbung zu zeigen als traditionelle Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter.

Mehr Geld für zusätzliche Inhalte?

Während der Preis für Amazon Prime auch im nächsten Jahr unverändert bleiben soll, haben Abonnenten die Möglichkeit, gegen eine zusätzliche Zahlung von 2,99 Euro im Monat eine Werbefrei-Option zu buchen, die sich allerdings lediglich auf die neu hinzukommenden Werbeeinblendungen bezieht. Inhalte wie Live-TV, Freevee, Sport-Events oder Channel-Buchungen können weiterhin Werbung enthalten.

Generell kostet Amazon Prime 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr und beinhaltet neben kostenfreier Lieferung unter anderem auch Online-Speicherplatz für Fotos, das Streaming-Angebot Prime Music, die Lese-Flatrate Prime Reading und eben Prime Video.

Indirekte Preiserhöhung für laufende Abos

Wir dürfen abwarten, wie Amazon die indirekte Preiserhöhung bei Nutzern anwendet, die ihre Abos auf längere Zeit im Vorausbezahlt haben. Die Jahresabos sind bei Amazon Prime ja quasi Standard und für deren Nutzer steht vom 5. Februar nun ja irgendwie eine Minderung der bereits bezahlten Leistung an.