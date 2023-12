Prime Video mit Werbespots startet am 5. Februar in Deutschland

Wir haben heute früh schon über den bevorstehenden Start der Werbeeinblendungen bei Amazon Prime Video berichtet. Amerikanische Nutzer wurden darauf hingewiesen, dass die Umstellung dort am 29. Januar beginnt. Jetzt können wir euch auch den Starttermin für Deutschland nennen: Hierzulande will Amazon eine Woche später am 5. Februar damit beginnen, bei der Nutzung von Prime Video Werbung anzuzeigen.

Damit verbunden wird es vom 5. Januar an auch in Deutschland die Möglichkeit geben, eine werbefreie Version von Prime Video zu verwenden. Hier fallen dann allerdings zusätzlich zu den gewohnten Gebühren für die Nutzung von Prime Video monatlich 2,99 Euro an. Amazon bietet jetzt schon die Möglichkeit an, die werbefreie Version von Prime Video vorzubestellen.

Bei der Buchung der werbefreien Version von „Prime-Filme und -Serien“ handelt es sich um ein Abonnement auf Monatsbasis ohne feste Laufzeit, das sich dementsprechend jederzeit kündigen lässt.

„Nur einige wenige Werbeanzeigen“

Im Rahmen der Ankündigung der neuen Nutzungsstruktur für Deutschland betont Amazon erneut, dass im Rahmen der Standardnutzung von Prime Video künftig „nur einige wenige“ Werbeanzeigen eingeblendet werden. Man wolle dabei deutlich weniger Werbung als lineare TV- und andere Streaming-Fernsehanbieter zeigen.

Mithilfe der indirekten Preiserhöhung will Amazon die Möglichkeit wahren, weiterhin in attraktive Inhalte zu investieren. Das Unternehmen teilt mit, dass es diese Investitionen langfristig weiter steigern will. Was dies konkret an Vorteilen für die Nutzer mitbringt, bleibt abzuwarten. Zu den letzten nennenswerten Erweiterungen für deutsche Nutzer von Prime Video zählen ohne Frage die regelmäßigen Übertragungen von Partien der Fußball Champions League.

Mit Blick auf die von Amazon angebotene Werbefrei-Option ist zu erwähnen, dass sich dies lediglich auf die neu hinzukommenden Werbeeinblendungen bezieht. Inhalte wie Live-TV, Freevee, Sport-Events oder Channel-Buchungen können weiterhin Werbung enthalten.