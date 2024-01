Swiss Army Knife Ultra: Neuer Kompakt-Hotspot von Ubiquiti

Ubiquiti hat mit dem Swiss Army Knife Ultra (vom Hersteller auch UK-Ultra genannt) einen neuen UniFi-Accesspoint im Programm, der mit kompaktem Formfaktor und flexiblen Einsatzmöglichkeiten punkten will. Der UK-Ultra kann auch in Außenbereichen verwendet werden und bei Bedarf um externe Antennen erweitert werden. Vermutlich ist diese Vielseitigkeit mit ein Grund dafür, dass Ubiquiti die Neuerung auf den Namen „Swiss Army Knife Ultra“ getauft hat.

PoE und wahlweise auch draußen

Der UniFi Swiss Army Knife Ultra kommt mit 137 x 84 x 34 Millimetern Größe als kompakte, aus UV-geschütztem Polykarbonat gefertigte Kunststoffbox. Im Lieferumfang sind Halterungen für die Wand- oder Deckenmontage sowie die Befestigung an Pfosten oder dergleichen enthalten. Die Stromversorgung des UK-Ultra erfolgt mittels Power over Ethernet (PoE) und den integrierten Gigabit-Ethernet-Anschluss. Ein kompatibler Switch oder Router wird vorausgesetzt, andernfalls bietet der Hersteller entsprechende Netzteile als optionales Zubehör an.

In Sachen WLAN-Leistung bleibt der neue UniFi-Hotspot auf WiFi 5 beschränkt, Hardware für WiFi 6 ist nicht verbaut. Ubiquiti legt das Augenmerk hier offensichtlich darauf, eine solide aber auch preislich noch attraktive WLAN-Lösung anzubieten. Dementsprechend ist standardmäßig auch eine Verwendung ohne externe Antenne vorgesehen, bei Bedarf kann dergleichen dank zweier integrierter SMA-Anschlüsse nachgerüstet werden.

Den von Ubiquiti veröffentlichten technischen Daten zufolge ist der neue Hotspot in der Lage, einen Bereich von bis zu 116 Quadratmetern mit WLAN zu versorgen und mehr als 200 verbundene Geräte zu verwalten. Verbindungen sind dabei über 2,4 GHz mit bis zu 300 Mbps oder 5 GHz mit maximal 866,7 GHz möglich.

Ubiquiti bietet seinen neuen PoE-Accesspoint Swiss Army Knife Ultra ab sofort zum Verkauf an. Der Preis inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 86,87 Euro.