Apple muss um seine Service-Einnahmen bangen

Für Apple ist die Produktsparte „Services“ nach dem iPhone inzwischen der finanzkräftigste Unternehmensbereich. Gerichtsurteile und Regulierungen könnten in diesem Jahr aber empfindlichen Einfluss auf die in diesem Segment erzielten Gewinne haben. In Europa ist weiterhin offen, welchen Einfluss die im Rahmen der neuen Digitalgesetze geforderte Öffnung des App Store auf Apples Einnahmen nimmt und in den USA läuft der iPhone-Hersteller Gefahr, die an Google für deren Platzierung als bevorzugte Suchmaschine zu verlieren.

Die regelmäßigen Zahlungen von Google an Apple an sich sind ja nichts neues, allerdings wurde erst im Oktober bekannt, wie hoch die Gebühren tatsächlich sind, die Apple dafür nimmt, dass Google auf dem Mac und auf iOS-Geräten den Status der Standard-Suchemaschine innehält. Wer eine Alternative wie Microsoft Bing oder DuckDuckGo nutzen will, muss dies manuell in den Einstellungen ändern.

Ein amerikanisches Gericht beschäftigt sich gerade mit einer Kartellklage gegen Google und hat dabei auch Kenntnis darüber erlangt, dass das Unternehmen im Jahr 2021 stolze 26,3 Milliarden Dollar an Apple überwiesen hat, um diesen Status beizubehalten. Es ist zumindest denkbar, dass sich die Kartellrichter an dieser Praxis stören und dafür sorgen, dass die Suchmaschinenvereinbarung zwischen Apple und Google künftig strengeren Regeln unterliegt. Eine Entscheidung in diese Verfahren dürfte im Sommer fallen, das Gericht will der Financial Times zufolge im Mai die Schlussargumente hören.

Sideloading könnte Apple Provisionseinnahmen kosten

Weiteres Unheil droht Apple im Bereich seiner Service-Geschäfte in Europa. Aktuell muss man zumindest davon ausgehen, dass Apple mit der Möglichkeit zum sogenannten „Sideloading“ in den kommenden Monaten die im Gesetz über digitale Märkte verankerte Möglichkeit schafft, die Installation von Apps auf dem iPhone und iPad auch aus anderen Quellen wie dem App Store zuzulassen In der Folge muss das Unternehmen dann ebenfalls mit spürbaren finanziellen Verlusten rechnen.