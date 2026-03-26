Erweitertes Recht auf Reparatur: Regierung will Wegwerftrend bremsen

Die Bundesregierung hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Umgang mit defekten Alltagsgeräten grundlegend verändern soll. Ziel ist es, dass Produkte wie Waschmaschinen, Kühlschränke oder Smartphones künftig häufiger repariert statt ersetzt werden. Damit reagiert das Kabinett auf eine Entwicklung, bei der viele Geräte bereits bei kleineren Defekten ausgetauscht werden.

Dr. Stefanie Hubig, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz | Foto: Sandra Steins

Im Zentrum des Vorhabens steht ein erweitertes Recht auf Reparatur. Verbraucher sollen gegenüber Herstellern künftig verlangen können, dass schadhafte Produkte instand gesetzt werden. Dieses Recht gilt für die übliche Lebensdauer eines Produkts. Wie lange diese im Einzelfall ist, wird durch gesetzliche Vorgaben definiert und hängt von der jeweiligen Geräteklasse ab.

Verlängerte Gewährleistung bei Reparatur

Bereits heute gilt eine zweijährige Gewährleistungspflicht für Händler. Innerhalb dieses Zeitraums müssen sie dafür einstehen, dass ein Produkt frei von Mängeln ist. Tritt ein Defekt auf, haben Käufer Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatz.

Das neue Gesetz sieht vor, diese Frist zu verlängern, wenn sich Verbraucher bewusst für eine Reparatur entscheiden. In solchen Fällen soll die Gewährleistung auf drei Jahre steigen. Damit will die Regierung einen Anreiz schaffen, beschädigte Geräte nicht vorschnell zu ersetzen.

Klarere Regeln und Zugang zu Ersatzteilen

Ein weiterer Bestandteil des Gesetzentwurfs betrifft die Definition von Mängeln. Künftig soll auch dann ein Sachmangel vorliegen, wenn ein Produkt nicht repariert werden kann, obwohl dies üblicherweise möglich sein müsste. In solchen Fällen können Verbraucher ihre Gewährleistungsrechte geltend machen.

Darüber hinaus verpflichtet das Gesetz Hersteller dazu, Ersatzteile und notwendiges Werkzeug zu angemessenen Preisen bereitzustellen. Dies soll es erleichtern, Reparaturen selbst durchzuführen oder unabhängige Werkstätten zu beauftragen.