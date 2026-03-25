Netflix im April 2026: Neue Serien, Filme und ein Live-Event

Der Video-Streaming-Dienst Netflix erweitert sein Programm im April mit neuen Serien, Filmen und Dokumentationen. Die Katalogneuzugänge notieren wir im Anschluss, die bereits verfügbaren März-Neuheiten haben wir hier zusammengefasst. Neben internationalen Produktionen stehen auch mehrere deutsche Titel sowie ein Live-Event im Fokus.

Zum Monatsbeginn startet mit „Eat Pray Bark – Therapie auf 4 Pfoten“ eine Familienkomödie. Ergänzt wird der Katalog auch um neue Thriller-Formate und ein weiteres Kapitel aus dem „Stranger Things“-Universum.

Neue Serien setzen bekannte Geschichten fort

Zu den auffälligsten Serienstarts gehört die zweite Staffel von „Crooks“, die ab dem 14. April verfügbar ist. Die Handlung setzt zwei Jahre nach den bisherigen Ereignissen ein und begleitet die Figuren erneut durch ein Umfeld aus Rivalitäten und kriminellen Konflikten. Auch „XO, Kitty“ geht in eine neue Runde. Die dritte Staffel erzählt von den letzten Schulmonaten der Hauptfigur, die von persönlichen Konflikten und neuen Beziehungen geprägt sind.



Mit „Beef“ kehrt ebenfalls eine bereits etablierte Serie zurück. Die zweite Staffel verlagert die Handlung in ein Umfeld wohlhabender Eliten, in dem ein eskalierender Konflikt zwischen mehreren Figuren im Mittelpunkt steht. Neu im Programm ist dagegen „Unchosen“, eine Dramaserie über eine junge Mutter, deren Begegnung mit einem Fremden weitreichende Folgen hat.

Einen weiteren Serienstart stellt „Stranger Things: Tales from ’85“ dar. Die Produktion knüpft an das bekannte Universum an und erzählt neue Ereignisse rund um die Kleinstadt Hawkins in den 1980er-Jahren.

Filme, Dokumentationen und Live-Event im April

Im Filmbereich setzt Netflix im April unter anderem auf Eigenproduktionen. „Apex“ erzählt die Geschichte einer Frau, die sich in die australische Wildnis zurückzieht und dort mit unerwarteten Gefahren konfrontiert wird. Ebenfalls neu ist „Bonjour Agneta“, ein Drama über einen beruflichen und persönlichen Neuanfang in Südfrankreich.

Dokus spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. „Noah Kahan: Out of Body“ begleitet den Musiker Noah Kahan bei seiner Rückkehr in seine Heimat. Eine weitere Produktion widmet sich dem Naturforscher David Attenborough, der die Entwicklung einer Gorilla-Gruppe über mehrere Jahrzehnte nachzeichnet. Zudem beleuchtet „Ronaldinho: The One and Only“ die Karriere des brasilianischen Fußballspielers Ronaldinho.

Ergänzt wird das Angebot durch das Live-Event WWE WrestleMania 2026, das am 18. April übertragen wird und mehrere Wrestling-Kämpfe umfasst.

Neue Netflix-Serien im April 2026

1. April

Liebe im Spektrum: Staffel 4 – Neue und bekannte Gesichter begeben sich auf die Suche nach Liebe und überwinden dabei persönliche Herausforderungen.

2. April

XO, Kitty: Staffel 3 – Kittys Liebesleben nimmt Fahrt auf, doch Geheimnisse und Konflikte stellen ihr letztes Schuljahr auf die Probe.

– Kittys Liebesleben nimmt Fahrt auf, doch Geheimnisse und Konflikte stellen ihr letztes Schuljahr auf die Probe. Sins of Kujo – Ein Anwalt verteidigt selbst die gefährlichsten Mandanten und bringt damit seine Moral und sein Umfeld ins Wanken.

– Ein Anwalt verteidigt selbst die gefährlichsten Mandanten und bringt damit seine Moral und sein Umfeld ins Wanken. Alkhallat+: The Series – Eine Comedy-Anthologie erzählt unterschiedliche Geschichten über Ehrgeiz und menschliche Schwächen.

– Eine Comedy-Anthologie erzählt unterschiedliche Geschichten über Ehrgeiz und menschliche Schwächen. Agent from Above – Ein Kämpfer stellt sich auf der Erde übernatürlichen Gegnern und versucht, die Menschheit zu schützen.

– Ein Kämpfer stellt sich auf der Erde übernatürlichen Gegnern und versucht, die Menschheit zu schützen. The Ramparts of Ice – Eine zurückhaltende Schülerin öffnet sich langsam, als eine neue Bekanntschaft ihr Leben verändert.

3. April

Bloodhounds: Staffel 2 – Zwei Boxer geraten in den Einfluss eines kriminellen Netzwerks und kämpfen um ihre Zukunft.

– Zwei Boxer geraten in den Einfluss eines kriminellen Netzwerks und kämpfen um ihre Zukunft. Knokke Off: Staffel 3 – Geheimnisse und Rivalitäten führen zu einem entscheidenden Machtkampf innerhalb einer wohlhabenden Familie.

– Geheimnisse und Rivalitäten führen zu einem entscheidenden Machtkampf innerhalb einer wohlhabenden Familie. Maamla Legal Hai: Staffel 2 – Ein Gerichtsteam muss sich neuen Konflikten und persönlichen Herausforderungen stellen.

– Ein Gerichtsteam muss sich neuen Konflikten und persönlichen Herausforderungen stellen. Clans: Staffel 2 – Eine Frau kehrt in ihre Heimat zurück und gerät erneut zwischen kriminelle Strukturen und persönliche Beziehungen.

9. April

Big Mistakes – Zwei Geschwister werden in kriminelle Machenschaften verwickelt und geraten zunehmend außer Kontrolle.

– Zwei Geschwister werden in kriminelle Machenschaften verwickelt und geraten zunehmend außer Kontrolle. Bandi – Unter Geschwistern – Nach einem schweren Verlust kämpfen Geschwister ums Überleben und treffen riskante Entscheidungen.

10. April

Rabo de Peixe: Staffel 3 – Im Finale stellen sich Freunde rivalisierenden Gruppen und kämpfen für eine bessere Zukunft.

12. April

Zuhause bei den Furys: Staffel 2 – Eine Familie zwischen Alltag und Sportkarriere steht erneut vor großen Herausforderungen.

14. April

Crooks: Staffel 2 – Alte Konflikte brechen wieder auf, als eine wertvolle Münze neue Rivalitäten auslöst.

15. April

Million Dollar Secret: Staffel 2 – Kandidaten versuchen, in einem Wettbewerb den geheimen Millionär unter sich zu entlarven.

– Kandidaten versuchen, in einem Wettbewerb den geheimen Millionär unter sich zu entlarven. Perfil falso: Staffel 3 – Eine Reise wird zum Albtraum, als ein geheimnisvolles Paar ins Spiel kommt.

– Eine Reise wird zum Albtraum, als ein geheimnisvolles Paar ins Spiel kommt. Made with Love – Zwei Köche müssen zusammenarbeiten, obwohl sie sich kaum ausstehen können.

– Zwei Köche müssen zusammenarbeiten, obwohl sie sich kaum ausstehen können. Das Gesetz nach Lidia Poët: Staffel 3 – Ein neuer Fall bringt berufliche und private Konflikte ins Wanken.

16. April

BEEF: Staffel 2 – Ein eskalierender Streit entwickelt sich zu einem Konflikt, der mehrere Leben beeinflusst.

– Ein eskalierender Streit entwickelt sich zu einem Konflikt, der mehrere Leben beeinflusst. Dandelion – Zwei Engel helfen verlorenen Seelen, ihren Frieden zu finden.

17. April

Machos alfa: Staffel 5 – Freundschaften und Beziehungen geraten ins Wanken, während sich Lebensentwürfe verändern.

18. April

We Are All Trying Here – Mehrere Figuren kämpfen mit persönlichen Herausforderungen und suchen nach Orientierung.

20. April

Funny AF with Kevin Hart – Comedians treten gegeneinander an, um sich als nächster großer Stand-up-Star zu beweisen.

21. April

Unchosen – Eine Begegnung bringt das Leben einer jungen Mutter aus einer abgeschotteten Gemeinschaft aus dem Gleichgewicht.

22. April

Santita – Eine Ärztin wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, als ein früherer Partner wieder auftaucht.

– Eine Ärztin wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, als ein früherer Partner wieder auftaucht. Sold Out on You – Eine Liebesgeschichte entwickelt sich unter ungewöhnlichen Umständen.

23. April

Stranger Things: Tales from ’85 – Neue Ereignisse führen zurück in eine Kleinstadt voller Geheimnisse und unerklärlicher Phänomene.

– Neue Ereignisse führen zurück in eine Kleinstadt voller Geheimnisse und unerklärlicher Phänomene. Recalé – Ein Betrüger gibt sich als Lehrer aus, um einer Strafe zu entgehen, und gerät in neue Schwierigkeiten.

– Ein Betrüger gibt sich als Lehrer aus, um einer Strafe zu entgehen, und gerät in neue Schwierigkeiten. Running Point: Staffel 2 – Ein Team kämpft um sportlichen Erfolg und muss interne Konflikte bewältigen.

27. April

Straight to Hell – Das Leben einer bekannten Persönlichkeit wird hinter den öffentlichen Gerüchten beleuchtet.

30. April

Man on Fire – Ein traumatisierter Ex-Agent wird erneut in gefährliche Einsätze verwickelt.

– Ein traumatisierter Ex-Agent wird erneut in gefährliche Einsätze verwickelt. If Wishes Could Kill – Eine mysteriöse App bringt Jugendliche in Lebensgefahr, als Wünsche tödliche Folgen haben.

Neue Netflix-Filme im April 2026

1. April

Eat Pray Bark – Therapie auf 4 Pfoten – Fünf Hundebesitzer suchen Hilfe bei einem Guru in den Alpen und erkennen, dass nicht ihre Tiere das eigentliche Problem sind.

– Fünf Hundebesitzer suchen Hilfe bei einem Guru in den Alpen und erkennen, dass nicht ihre Tiere das eigentliche Problem sind. Podlachien – Alle für eine – Eine abgesagte Hochzeit bringt Familie und Freunde auf eine ungewöhnliche Idee, um Geld aufzutreiben.

– Eine abgesagte Hochzeit bringt Familie und Freunde auf eine ungewöhnliche Idee, um Geld aufzutreiben. El último gigante – Ein Reiseführer wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als sein Vater überraschend zurückkehrt.

3. April

Fühlt ihr meine Stimme? – Eine Jugendliche entdeckt ihr Gesangstalent und muss sich zwischen Familie und eigenen Träumen entscheiden.

9. April

18th Rose – Eine junge Frau verfolgt ihren Traum, doch Gefühle und Geheimnisse bringen ihre Pläne ins Wanken.

10. April

Thrash – Ein Küstenort kämpft nach einem Sturm ums Überleben, während neue Gefahren aus dem Wasser drohen.

17. April

180 – Nach einem Unfall seines Sohnes verliert ein Vater die Kontrolle und gerät in eine Spirale aus Wut und Rache.

– Nach einem Unfall seines Sohnes verliert ein Vater die Kontrolle und gerät in eine Spirale aus Wut und Rache. Roommates – Zwei Studentinnen geraten nach anfänglicher Freundschaft in einen eskalierenden Konflikt.

24. April

Apex – Eine Frau zieht sich in die Wildnis zurück und wird dort mit unerwarteten Bedrohungen konfrontiert.

29. April

Bonjour Agneta – Eine Frau sucht in Südfrankreich einen Neuanfang und entdeckt dabei neue Perspektiven.

Netflix Live-Event im April 2026

18. April

WWE WrestleMania 2026 – Wrestling-Stars kämpfen in mehreren Matches um Titel und Anerkennung.

Neue Netflix-Dokumentationen im April 2026

13. April

Noah Kahan: Out of Body – Der Musiker blickt nach seinem Erfolg auf seine Herkunft und persönliche Entwicklung zurück.

16. April

Ronaldinho: The One and Only – Die Karriere eines der bekanntesten Fußballspieler wird von den Anfängen bis zum internationalen Durchbruch nachgezeichnet.

17. April