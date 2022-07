Prime-Day-Vorboten: Echo Dot mit Uhr erstmals für 25 Euro

Die integrierte Uhr zeigt neben der aktuellen Uhrzeit auch laufende Timer an und macht den Dot damit zum hervorragenden Kandidaten für die Nutzung in der Küche, wie laufende Gar- oder Backzeiten im Blick behalten werden wollen.

Amazon selbst wir seinen Prime Day in diesem Jahr am 12. und am 13. Juli abhalten. Wie üblich wird der Online-Händler dann wieder zahlreiche Blitzangebote schnüren und die eigenen Hardware-Produkte mit ordentlich reduzierten Preisen zum Kauf anbieten.

Der Echo Dot (4. Generation) mit integrierter Uhr wird aktuell für 24,99 Euro angeboten. Zudem gibt es das Modell in Blaugrau und Weiß heute in drei kleinen Bundle-Angeboten, mit zusätzlicher Smart-Home-Konnektivität.

Der Startschuss für den diesjährigen Prime Day fällt zwar erst am kommenden Dienstag, vereinzelte Vorboten schickt Amazon allerdings schon seit der vergangenen Woche in den Ring. Erst das Audible-Angebot für Prime-Kunden, dann die günstigen WLAN-Geräte der Hausmarke Eero, jetzt ein neuer Bestpreis für eines der beliebtesten Echo-Geräte.

