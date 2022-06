Audible-Aktion: 6 Monate lang für nur 2,95 Euro pro Monat

Wie gewohnt ist im Zusammenhang mit der Aktion das Kleingedruckte zu beachten. So gilt das Angebot „ Prime Day: Audible 6 Monate lang für 2,95 €/Monat “ nur für sechs Monate. Wer danach nicht kündigt zahlt im im 7. Monat wieder 9,95 Euro. Allerdings bietet Audible die Kündigung per Mausklick an.

Insert

You are going to send email to