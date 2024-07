Prime Day Top-100: Apple-Produkte dominieren die Top-10

Anders als im vergangenen Jahr begleitet der Onlinehändler Amazon den diesjährigen Prime Day mit einer Top-100-Liste, die die nachgefragtesten Produkte und beliebtesten Marken listet und einen ganz guten Eindruck davon gewährt, in welchen Produktkategorien das Verkaufs-Event den Umsatz in die Höhe schnellen lässt.

Sechs Apple-Produkte in den Top-10

Was dabei direkt auffällt: Unter den ersten zehn aufgeführten Produkten in den Top-100 kommt die Mehrheit von Apple. In den Top-10 sind gleich sechs Angebote von Apple. Cupertino ist hier mit den AirPods Pro der 2. Generation, den AirPods 3, dem inzwischen schon zwei Jahre alten iPad der 10. Generation, den ebenfalls etwas angestaubten AirPods Max und sowohl dem Apple Pencil der 1. als auch dem Apple Pencil der 2. Generation vertreten. Auch im weiteren Lineup lassen sich noch zusätzliche Apple-Produkte wie etwa die regulären AirPods ausmachen, vor allem jedoch punktet Apple mit seinen Ohrhörern.

Viele Bekannte in den Top-100-Charts

Überspringt man die zum Prime Day für gewöhnlich gut nachgefragte Amazon-Hardware, dann fallen als nächstes die Saugroboter als breit vertretene Kategorie auf. Viele davon haben wir euch im vergangenen Jahr auf ifun.de detailliert vorgestellt:

Wir berichteten auf ifun.de

Neben dem S8 MaxV Ultra, dem aktuellen Top-Modell von Roborock, für den trotz des satten Prime-Day-Rabatts noch immer satte 1299 Euro aufgerufen werden, ist mit dem Roborock Qrevo auch unsere diesjährige Saugroboter-Empfehlung vertreten, die auf Augenhöhe mit dem ebenfalls stark nachgefragten Ecovacs T20 OMNI konkurriert, dessen Verkaufspreis zum Prime Day halbiert wurde. Auch der Narwal Freo X und der X10 von Eufy haben es unter die 100 Top-Geräte geschafft.

Von den fünf vertretenen Heißluftfritteusen empfehlen wir das erst kürzlich besprochene 6-Liter-Modell COSORI Turbo Blaze. Auch die in den Charts gelistete PowerStation EcoFlow DELTA 2 Max ist das Modell, zu dem wir auf Nachfrage raten. Der 30-Prozent-Nachlass macht die 1.499 Euro zum bisherigen Bestpreis.

Wir berichteten auf ifun.de