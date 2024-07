Cosori TurboBlaze: 6L-Heißluftfritteuse kommt ohne App

Anfang des Monats haben wir auf ifun.de eine Heißluftfritteuse mit App-Anbindung vorgestellt. Ein gutes Teil, das hier als schnelle energiesparende Alternative zum Umluftherd regelmäßig zum Einsatz kommt. Das vergleichsweise kleine Fassungsvermögen von nur 3,8 Litern war im Kommentarbereich jedoch Grund für Modellkritik.

War ifun.de-Lesern zu klein: Das 3,8L-Modell

Was uns zum aktuellen Flaggschiff des Anbieters Cosori bringt, dessen moderne Geräte sich deutlich wertiger anfühlen als die Lösungen vieler Wettbewerber.

Die TurboBlaze als große Alternative

Mit Einführung der TurboBlaze 6L-Heißluftfritteuse hat Cosori sein Sortiment um ein Modell erweitert, das sich eher an Familien richtet. Im Vergleich zur kleineren 3,8-Liter-Variante, die für Single-Haushalte locker ausreicht, bietet die TurboBlaze ein deutlich größeres Fassungsvermögen.

Allerdings kommt das Volumen-Plus mit einer technischen Einschränkung: Das TurboBlaze-Modell verzichtet auf die App-Integration, die das Einstellen von Garzeit und Temperatur aus der Ferne ermöglicht, als Status-Anzeige dient und darüber informiert, wenn der Kochvorgang abgeschlossen ist. Das ist schade, auch wenn das 3,8-Liter-Modell, trotz der App, aus Sicherheitsgründen einen manuellen Start am Gerät erforderlich machte.

Gute Haptik, aber keine App: Die Cosori TurboBlaze

Die TurboBlaze-Heißluftfritteuse bietet dafür ein Volumen von 6 Litern und kann dabei helfen, Mahlzeiten für drei bis fünf Personen zuzubereiten.

Zwei weitere Unterscheidungsmerkmale zeigt der Blick in die technischen Spezifikationen: Zum einen kommt die TurboBlaze mit einer gesteigerten Leistung von 1.725 Watt im Vergleich zu den 1.500 Watt der kleineren Variante. Zum anderen verspricht das Gerät durch den Einsatz einer neuen Luftzirkulation eine um bis zu 50 Prozent schnellere Zubereitung von Speisen im Vergleich zu anderen Heißluftfritteusen des Unternehmens.

Zudem sorgt die automatische Abschaltfunktion für zusätzliche Sicherheit, indem diese das Gerät bei Überhitzung oder beim Herausnehmen des Korbes pausiert. Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet sich das Gerät komplett ab, um Energie zu sparen.

In Sachen Reinigung sind großes und kleines Modell vergleichbar: Der Korb und die sogenannte Knusperplatte sind spülmaschinenfest, können nach dem Kochen also einfach in die Maschine gelegt werden.

9 Kochfunktionen, 5 Lüfterstufen

Insgesamt bietet die TurboBlaze neun Kochfunktionen beziehungsweise Zubereitungsmöglichkeiten an: Heißluftfrittieren, Rösten, Backen, Grillen, Dörren, Auftauen, Gären, Aufwärmen und Warmhalten. Diese Funktionen werden durch fünf verschiedene Lüftergeschwindigkeiten unterstützt, die nach Angaben des Herstellers genau auf die jeweiligen Kochfunktionen abgestimmt sind.

Dies soll die Feuchtigkeitskontrolle der Speisen verbessern und gleichmäßige Kochergebnisse liefern – individuell anpassen lässt sich die Lüftergeschwindigkeit jedoch nicht.

Der Lüfter lässt sich nicht individuell steuern, die Programme lassen sich aber anpassen

Dies bedeutet im Einsatz: Die Lüftergeschwindigkeit kann durch die Auswahl einer Kochfunktion ausgewählt werden, anschließend lässt sich hier dann Temperatur und Garzeit anpassen. Das Vorheizen über die entsprechende Pre-Taste empfiehlt der Hersteller bei jedem Einsatz.

Cosori gibt an, dass Anwender der TurboBlaze-Heißluftfritteuse ihren Zubereitungskorb für gleichmäßig gebräunte Ergebnisse nicht mehr schütteln müssen.

Das Design der Heißluftfritteuse umfasst ein geneigtes Bedienfeld mit berührungsempfindlichen Tasten, das leider etwas fingerabdruckanfällig ist.

Mit einer Leistung von 1.725 Watt und einem Temperaturbereich von 30 bis 230 Grad Celsius deckt die TurboBlaze einen breiten Einsatzbereich ab und ist dabei nur unwesentlich größer als das 3,8-Liter-Modell. Die Cosori TurboBlaze wird aktuell für 139 Euro zum Kauf angeboten.