Roborock S8 MaxV Ultra: Verkaufsstart für das neue Top-Modell mit Videofunktion

Mit dem Roborock S8 MaxV Ultra ist das neueste Topmodell des Saug- und Wischroboter-Herstellers jetzt in Deutschland erhältlich. Der Vertrieb läuft zu Beginn exklusiv über MediaMarkt und im Rahmen einer Einführungsaktion bezahlt man hier 1.399 Euro statt des offiziell mit 1.499 Euro bezifferten Verkaufspreises.

Der Roborock S8 MaxV Ultra wurde bereits im Januar angekündigt und uns hat in diesem Zusammenhang vor allem die Tatsache interessiert, dass es sich bei diesem Modell zugleich um den ersten Reinigungsroboter von Roborock handelt, der den Matter-Standard und auf diesem Weg die Anbindung an verschiedene Smarthome-Systeme unterstützt. Zu diesem Thema findet sich in den bislang verfügbaren Produktbeschreibungen jedoch kein Wort und die Handbücher stehen noch nicht zum Download bereit Gut möglich, dass diese Option nun doch nicht direkt zum Verkaufsstart bereitsteht, sondern per Update nachgeliefert wird.

Saugroboter und Heim-Kontrolleur

Das „V“ im Produktname steht für die integrierte Videofunktion. Wie schon bei den Vorgängermodellen aus der V-Serie wirbt Roborock damit, dass man den Roboter auch zur Hausüberwachung nutzen oder während der Reinigung Schnappschüsse von seinen Haustieren machen kann. Diese werden dank der integrierten Hinderniserkennung während des Betriebs berücksichtigt, so hält der Roboter beispielsweise seine Hauptbürsten an und umfährt Haustiere, wenn er sie erkennt.

Roborock jetzt mit eigenem Sprachassistent

Ansonsten setzt Roborock bei seinem neuen Reinigungsroboter-Flaggschiff neben den bereits bekannten Standards vor allem auf Neuerungen, die wir auch schon von den letzten Modellen konkurrierender Hersteller kennen. Roborock stattet seine Geräte jetzt mit einem eigenen Sprachassistent aus, der auf den Zuruf „Hey Rocky“ hört. Die Sprachsteuerung mithilfe von Siri ist weiterhin ebenfalls möglich, allerdings muss man hier den Umweg über spezielle Siri-Kurzbefehle wählen.

Zu den im Zusammenhang mit dem Roborock S8 MaxV Ultra besonders hervorgehobenen Funktionen gehören neben der eindrucksvollen Saugleistung von 10.000 Pa die verbesserte Ecken- und Kantenreinigung mithilfe seines ausfahrbaren „FlexiArms“ und einer zusätzlichen Mini-Wischplatte. Bei der Reinigung der Mopp-Scheiben setzt Roborock jetzt ebenfalls auf die Verwendung von auf 60 Grad erwärmtem Wasser.

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist in zwei Varianten erhältlich. Neben der bereits bei MediaMarkt erhältlichen Version mit Tanks für Frisch- und Schmutzwasser will der Hersteller auch ein Modell mit festem Wasseranschluss anbieten.