Prime Day bei Wuben: Drei Taschenlampen, die wir empfehlen

Zum laufenden Prime Day sind aktuell drei der kompakten Wuben-Taschenlampen reduziert, die wir in den vergangenen Monaten vorgestellt haben. Die Preisnachlässe fallen diesmal durchaus interessant aus. Vor allem unser Favorit, die Wuben X4 Mini, rutscht wieder deutlich unter die Marke von 50 Euro.

Die X4 Mini kostet derzeit 45 statt 59 Euro. Die kleinere G5 wird für 22 statt 29 Euro angeboten und die erst Ende August vorgestellte E2 Pulse fällt von 15 auf 11 Euro. Gerade bei den ohnehin vergleichsweise günstigen Modellen sind solche Abschläge sehr selten.

X4 Mini bleibt unser Favorit

Die Wuben X4 Mini ist von den drei Modellen die ausgewachsenste Taschenlampe. Sie erreicht bis zu 1.500 Lumen und kombiniert Frontlicht, Seitenlicht und RGB-Beleuchtung mit einem Magneten und einem stabilen Clip. Auffällig ist zudem der wechselbare 18650-Akku, der direkt per USB-C geladen werden kann.

Wir nutzen die X4 inzwischen schon länger und würden sie innerhalb des Wuben-Angebots weiterhin zuerst empfehlen. Sie ist allerdings deutlich schwerer und größer als die beiden anderen Modelle. Wer eine kleine Lampe für Schlüsselbund, Jackentasche oder als unkompliziertes Geschenk sucht, dürfte mit der G5 besser bedient sein.

Produkthinweis WUBEN X4 Taschenlampe Led Aufladbar，Taktische Taschenlampe mit RGB Licht 45,59 EUR 59,99 EUR

Die G5 ist kaum größer als ein Zippo-Feuerzeug, liefert maximal 400 Lumen und besitzt einen um 180 Grad drehbaren Lampenkopf. Dazu kommen farbiges Licht, eine magnetische Befestigung und USB-C. Für aktuell 22 Euro bleibt das eine nette Kombination aus praktischem Werkzeug und kleinem Technik-Gadget, das sich hervorragend als klassisches „Ich wünsche mir nichts“-Geschenk anbietet.

Produkthinweis WUBEN G5 Taschenlampe LED Aufladbar, Mini EDC Taschenlampe Klein 22,78 EUR 29,99 EUR

Neue E2 fällt bereits auf 11 Euro

Noch kompakter ist die erst kürzlich vorgestellte E2 Pulse. Sie wiegt lediglich 10,7 Gramm und ist ausdrücklich für den Schlüsselbund gedacht. Ihr Hauptlicht erreicht maximal 150 Lumen. Ergänzt wird es um eine seitliche Leuchte sowie rote und rot-blaue Signale.

Die E2 besitzt ebenfalls einen Magnetfuß und wird über USB-C geladen. Ihr fest eingebauter Akku fasst 120 mAh. Zum aktuellen Preis von 11 statt 15 Euro ist sie das günstigste der drei Angebote und vor allem dann interessant, wenn möglichst wenig zusätzliches Gewicht am Schlüsselbund hängen soll.