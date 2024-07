Prime-Day-Angebote für Powerstations und Balkonkraftwerke

Als wir den Jackery Explorer 1000 Pro vor gut einem Jahr im Hands-on vorgestellt haben, lag der Verkaufspreis für die Powerstation noch bei stolzen 1.200 Euro. Mittlerweile hat sich dieser Preis halbiert. Im Rahmen der Prime-Angebote von Jackery bekommt man für den kompakten Stromspeicher momentan für 599 Euro. Den kleineren Jackery Explorer 500 gibt es derweil schon für 299 Euro.

Wohlgemerkt handelt es sich hier um Auslaufmodelle, die keine App-Steuerung beinhalten und auch noch nicht auf die robustere Akku-Technologie LiFePO4 setzen. Der Explorer Pro ist hier unabhängig davon vor allem deswegen regelmäßig im Einsatz, weil er einen praktischen Formfaktor aufweist und sich sehr komfortabel transportieren lässt.

Beachtet allerdings, dass Jackery auf proprietäre Solareingänge setzt und ihr, wenn ihr das Gerät nicht an der Steckdose im Auto aufladen wollt, entweder deren Solarpanels oder einen entsprechenden Adapter verwenden müsst.

Anker gibt Rabatt auf neueste SOLIX-Systeme

Anker hat im Rahmen seiner Prime-Day-Angebote verschiedene Sonderaktionen für SOLIX-Balkonkraftwerke und seine Powerstations aufgelegt. Bei den SOLIX-Angeboten gibt es auch zahlreiche Komplettpakete mit Panels, Halterungen und Solarmodulen. Ihr müsst einzig darauf achten, dass Anker weiterhin beide Generationen seiner Solarbank-Akkus verkauft. Auf das ältere Modell bekommt man dabei natürlich nochmal deutlich mehr Rabatt.

Die SOLIX Solarbank 2 von Anker haben wir bei ihrer Markteinführung im Praxiseinsatz ausprobiert. Hier profitiert man insbesondere von der Möglichkeit, die 1,6 kWh Speicher modular auf bis zu 9,6 kWh zu erhöhen. Die steckbaren Erweiterungsakkus werden aktuell bereits für 600 Euro angeboten.

Anker bietet gerade auch ein paar Powerstations mit deutlichem Preisnachlass an. Das Einstiegsmodell C800 mit 768 Wattstunden Kapazität bekommt man momentan schon für 499 Euro. Legt man 50 Euro drauf, ist zusätzlich noch eine Akkulampe dabei.

EcoFlow kombiniert Powerstations mit Balkonkraftwerken

Als weiterer namhafter Anbieter in dieser Produktklasse ist auch EcoFlow mit zahlreichen Prime-Angeboten am Start. Der Hersteller hat fast alle seine Powerstations im Preis reduziert und bietet zudem verschiedenes Zubehör für Balkonkraftwerke vergünstigt an. Den PowerStream-Wechselrichter von EcoFlow gibt es beispielsweise gerade für 89 Euro.

EcoFlow konnte uns im vergangenen Jahr mit dem Ansatz begeistern, seine Powerstations gleichzeitig auch als Solarspeicher zu verwenden. Diese Option kann die Investition in einen mobilen Stromspeicher deutlich attraktiver machen. Unseren Hands-on-Bericht dazu könnt ihr hier nachlesen.

Premium-Tipp: EcoFlow bietet ein besonderes Flachkabel an, mit dessen Hilfe sich die Anschlusskabel von Solarmodulen ohne zu Bohren in die Wohnung führen lassen. Ein Bild davon könnt ihr in diesem Artikel sehen. Den Text solltet ihr euch ohnehin mal durchlesen, wenn ihr mit dem Gedanken an eine solche Investition spielt.

Akkus und Balkonkraftwerke von Zendure

Zu guter Letzt wollen wir auch noch Zendure erwähnen, deren SolarFlow-Balkonkraftwerk-Speicher wir im vergangenen Sommer ausführlich vorgestellt haben.

Zendure bietet im Rahmen der Prime-Angebote seine SolarFlow-Speicher in verschiedenen Konfigurationen oder auch Komplett-Sets für Balkonkraftwerke im Preis gesenkt an.