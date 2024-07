Aufgepasst bei Microsoft 365: Einer der Office-Bestpreise hat einen Haken

Nutzer des Bürosoftware-Paketes von Microsoft haben sich in den zurückliegenden Jahren bereits an das Microsoft-365-Abomodell gewöhnt. Die Lizenzkosten für ein Jahr werden vorab entrichtet, anschließend hat man auf Mac, iPhone und iPad Zugriff auf alle Office-Anwendungen.

Unschlagbare Familien-Preise

Wer sich für eines der Familien-Abonnements entscheidet, kann dieses mit bis zu fünf anderen Anwendern teilen und den Jahrespreis so drastisch reduzieren. Die einzelnen Beteiligten zahlen so in der Regel weniger als einen Euro pro Monat für die komplette Office Suite.

In regelmäßigen Angebotsaktionen wird der Jahres-Zugriff meist zu Preisen zwischen 50 und 60 Euro angeboten – zu Weihnachten, am Prime Day und zu ausgewählten Anlässen ist es dann manchmal noch ein wenig günstiger.

Die meisten Office-Anwender warten also entsprechend, bis das eigene Abonnement kurz vor dem Ablaufen ist und stocken dann mit dem Kauf eines günstigen Jahres-Zugangs wieder auf. Die entsprechenden Codes lassen sich dabei auch für mehrere Jahre in einem Rutsch einlösen, was es ermöglicht, bei besonders guten Angeboten gleich doppelt zuzugreifen.

Office-Bestpreis hat einen Haken

Auch zum diesjährigen Prime Day gibt es das Bürosoftwarepaket von Microsoft heute wieder besonders günstig. Allerdings hat einer der beiden Office-Bestpreise für das Familienpaket diesmal einen Haken:

So wird das Microsoft 365 Family-Paket mit 15 Monaten Laufzeit nicht nur als reguläres Prime Day Angebot für 52,99 Euro angeboten, sondern zusätzlich auch als sogenanntes “Abo mit automatischer Verlängerung” für nur noch 45,99 Euro.

Dies irritiert erst einmal, da es sich bei Microsoft 365 doch ohnehin schon um ein Abonnement handelt. Auch wenn die 15-Monats-Zugänge in der Regel vorab bezahlt werden und sich nicht automatisch verlängern.

Amazon unterscheidet hier jedoch zwischen dem Einmalkauf des 15-monatigen Zugangs auf Amazon und einem über Amazon abgeschlossenem Abonnement und schreibt im Kleingedruckten entsprechend: „15 Monate Abonnement mit automatischer Verlängerung. 45,99 Euro/15 Monate für die ersten 15 Monate. Dieses Abonnement verlängert sich jedes Jahr zum Preis von 99,00 Euro/Jahr und kann jederzeit unter ‚Meine Mitgliedschaften und Abonnements‘ gekündigt werden.“

Unterm Strich bedeutet dies: Wer vom Prime-Day profitieren und Microsoft Family heute besonders günstig verlängern möchte, sollte zum ‘Einmalkauf’ greifen und sich nicht auf das neu angebotene Amazon-Abo einlassen.