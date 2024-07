Nintendo-Emulator Delta: iPad-Version erstmal nicht für EU-Bürger

Der Nintendo-Emulator Delta ist seit dem Wochenende auch für das iPad optimiert erhältlich. Anwender in den Mitgliedsländern der Europäischen Union sitzen hier jedoch vorübergehend zwischen den Stühlen. Über Apples App Store ist die App in dieser Region nämlich nicht verfügbar. Stattdessen wird die Anwendung hier über den von Apple unabhängigen App-Store AltStore PAL angeboten, dieser wiederum lässt sich aber bislang nicht auf dem iPad verwenden.

Wer zusätzlich über eine Apple ID verfügt, die beispielsweise in den USA registriert ist, kann den Delta-Emulator direkt aus dem dortigen App Store auf sein iPad laden. Eine andere Option steht für die Nutzer in Deutschland und weiteren EU-Ländern bislang nicht zur Verfügung. Diese ärgerliche Situation ist das Resultat davon, dass Apple angesichts der seitens der Europäischen Union erzwungenen Zulassung alternativer App-Stores auch bei seinen eigenen Richtlinien nachgebessert hat, und seither das zuvor strikt durchgesetzte Angebot von Spieleemulatoren erlaubt. Die App-Store-Alternativen gibt es bislang aber nur für das iPhone, da das im März in Kraft getretene EU-Gesetz zunächst lediglich auf iOS bezogen galt.

Alternative App-Stores auf dem iPad erst ab Herbst

Die Ausweitung dieser Vorgaben auch auf das iPad hat die EU-Kommission dann im April nachgereicht, nachdem auch iPadOS als sogenannte „Torwächter-Plattform“ eingestuft wurde. Für die Umsetzung hat Apple allerdings noch bis Ende Oktober Zeit. Dementsprechend läuft die Öffnung von iPadOS für alternative App-Stores zumindest auf dem Papier auch unabhängig von der Vorbereitung von iPadOS 18. Der für die Installation von Delta in Europa benötigte AltStore PAL lässt sich bislang auch nicht auf iPads installieren, die mit einer Testversion von iPadOS 18 laufen. Die iPad-Freigabe erfordert zudem auch noch entsprechende Anpassungen des AltStore-Entwicklers.

Als Übergangslösung kann bis dahin höchstens die Möglichkeit dienen, den Delta-Emulator auf dem iPhone auszuführen und per AirPlay auf einen größeren Bildschirm zu übertragen.