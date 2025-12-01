Modulare Docking Station von Anker taucht vorab auf

Anker bereitet offenbar die Markteinführung einer neuen Docking Station vor, die eine stationäre Lösung mit einem abnehmbaren USB-C-Hub verbindet. Das Modell ist bereits auf Amazon gelistet, lässt sich dort jedoch noch nicht bestellen.

Die Kombination aus festem Dock und mobilem Hub richtet sich vor allem an Nutzerinnen und Nutzer, die zwischen Schreibtisch und unterwegs wechseln und dabei möglichst wenige Geräte mitnehmen möchten.

Kombination aus Dock und mobilem Hub

Das System besteht aus einer 13-in-1 Docking Station und einem integrierten, abnehmbaren 6-in-1 Hub. Der Hub wird vorne in das Hauptgerät eingeschoben. Er erweitert ein Notebook auf Reisen um USB-A und USB-C Anschlüsse mit 5 Gbit pro Sekunde, einen Kartenleser für SD und microSD, einen HDMI-Ausgang für 4K bei 60 Hertz sowie einen USB-C-Eingang für die Stromversorgung. Zu Hause oder am Arbeitsplatz lässt sich der Hub wieder mit dem Dock verbinden, sodass alle Anschlüsse gemeinsam genutzt werden können.

Das Hauptdock führt zusätzliche Ports zusammen. Dazu gehören zwei weitere HDMI-Ausgänge, ein DisplayPort, mehrere USB-A und USB-C Anschlüsse, ein Ethernet-Port, Audioausgang sowie Steckplätze für Speicherkarten. Über den USB-C-Upstream wird das Notebook mit bis zu 100 Watt geladen. Der Betrieb erfolgt über ein Netzteil, das laut Hersteller bis zu 140 Watt Eingang unterstützt, damit angeschlossene Geräte stabil versorgt werden.

Besonders interessant, wie immer, ist die Frage der Displayausgabe: Windows-Notebooks können über Dock und Hub bis zu drei externe Monitore ansteuern. Bei macOS ist nur eine identische Spiegelung des Bildschirms möglich, weshalb das System für MacBook-Nutzer wohl nur eingeschränkt geeignet ist. Diese sollten eher zum Numos-Dock von Baseus greifen. Das Gerät misst rund 14 x 10 x 5 Zentimeter und wiegt etwa 400 Gramm.

Auf Amazon ist das Produkt bereits mit vollständiger Beschreibung gelistet, allerdings ohne Liefertermin und Preis.

