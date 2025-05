Mähroboter MOVA 1000: Klarer Favorit der Gartensaison 2025

Der MOVA 1000 fährt jetzt regelmäßig durch den Garten meiner Mutter – und diese ist begeistert. Begeistert vor allem deshalb, weil sie vom Einsatz des neuen Mähroboters so gut wie nichts mitbekommt. Das Gerät dreht seine Runden genau nach dem vorgegebenen Zeitplan, arbeitet zuverlässig und benötigt weder Wartung noch Nachkontrolle oder ergänzende Konfiguration.

Der MOVA 1000: Leise, licht installiert und linientreu

Was inzwischen so rund und selbstverständlich klingt, war anfangs allerdings mit einer gehörigen Portion Skepsis verbunden. Zum einen aufgrund des Preises: Rund 999 Euro sind eine stolze Investition – vor allem für ein Gerät, das lediglich durch einen hüfthohen Gartenzaun von möglichen Dieben getrennt im Außenbereich steht. Zum anderen strahlt so ein autonom arbeitender Mähroboter – gerade in den ersten Tagen – eine gewisse Überforderung aus, die sich spürbar auf den eigenen Stresshaushalt auswirken kann.

Davon abgesehen war die grundsätzliche Haltung meiner Mutter gegenüber einem roboterisierten Rasenmäher alles andere als euphorisch. Von einem Empfang mit offenen Armen konnte keine Rede sein – vielmehr war Überzeugungsarbeit nötig. Glücklicherweise musste ich diese nicht leisten, diese wurde in den zurückliegenden Wochen vom MOVA 1000 selbst übernommen. Mittlerweile ist der Roboter ihr bester Kumpel, der nicht nur Arbeit abnimmt, sondern die Entsorgung des Schnittgutes.

Einzige Aufgabe, die in meinem Verantwortungsbereich lag: die Ersteinrichtung. Und hier hat sich im Vergleich zu früheren Jahren einiges getan.

Einrichtung: Schnell, einfach, kabel- und GPS-frei

Im Gegensatz zu früheren Modellen verläuft die Inbetriebnahme des MOVA 1000 inzwischen fast so reibungslos wie das Aufsetzen eines modernen Saugroboters. Für den Start reicht es, einen geeigneten Platz für die Ladestation zu finden – das mitgelieferte Outdoor-Netzteil wird ganz konventionell an eine normale Schutzkontaktsteckdose angeschlossen.

Während der Ersteinrichtung wird der MOVA 1000 per Fernsteuerung am Gartenrand entlang gefahren

Signalbaken? Begrenzungsdrähte? GPS-Antennen? Alles Geschichte. Der MOVA 1000 kommt ohne physische Markierungen oder RTK-Basisstationen aus. Stattdessen nutzt er die sogenannte UltraView-Technologie mit 3D-LiDAR-Sensorik, die eine präzise Navigation auch in komplexeren Gartenlayouts ermöglicht – unabhängig von Lichtverhältnissen, Bäumen oder Gebäuden.

Nach dem Aufbau der Ladestation verbindet man das iPhone via Bluetooth mit dem Roboter und fährt mit ihm – wie mit einem kleinen ferngesteuerten Auto – einmal am äußeren Rand des Gartens entlang. Dabei entsteht automatisch eine digitale Gartenkarte. Diese lässt sich in der App als klassische 2D-Ansicht oder als 3D-Punktwolke darstellen, was einen faszinierenden Blick auf das Sichtfeld des Roboters ermöglicht.

Die MOVA-App ist aufgeräumt, spricht Deutsch und bietet viele Einstellungen

Sperrzonen, Bäume und Hindernisse

Im Anschluss an die Randbefahrung lassen sich in der App gezielt Sperrzonen definieren – etwa um Gemüsebeete, Gartenteiche, Wege oder Gartenstatuen. Diese werden in der Karte einfach eingezeichnet und der Roboter meidet sie zuverlässig.

Erfreulich: Auch ohne definierte Sperrzonen erkennt der MOVA 1000 mit Hilfe seiner Sensorik größere Objekte wie Bäume oder vergessenes Gartengerät und umfährt diese selbstständig. Die tierfreundlichen Basiseinstellungen sorgen zusätzlich dafür, dass Haus- und Wildtiere erkannt und geschont werden. In der App können hierfür auch gesonderte „Tieraktive“-Zonen definiert werden, die generell nicht befahren werden dürfen.

Die MOVA-App: Herzen mähen, Sperrzonen einrichten, Karten verwalten

Grundsätzliche Funktionsweise

Wie viele moderne Mähroboter arbeitet auch der MOVA 1000 nach dem Mulchprinzip. Das bedeutet: Der Rasen wird nicht gesammelt, sondern direkt in kleinste Stücke geschnitten und auf der Fläche belassen, wo er als natürlicher Dünger dient. Voraussetzung dafür ist ein regelmäßig gepflegter Garten, in dem das Gras auf Höhe gehalten werden soll.

Die Schnitthöhe lässt sich manuell zwischen 20 und 60 Millimetern einstellen. Ein Drehregler am Gerät genügt. Die Schnittbreite beträgt 20 Zentimeter.

Draufsicht in der Basisstation: Der Drehregler befindet sich unter einer Schutzabdeckung

Im Alltag empfiehlt sich der Betrieb nach Zeitplan. In der App lassen sich Zeitfenster definieren, in denen der Mäher seine Arbeit verrichtet. Sollte der Akku zwischendurch zur Neige gehen, fährt der Roboter zurück zur Ladestation, lädt sich in rund 45 Minuten auf und setzt die Arbeit anschließend fort. Je nach Einstellung schafft der MOVA 1000 im Effizienzmodus bis zu 1.200 m² Rasenfläche pro Tag – in der Standardkonfiguration sind es etwa 800 m².

Ein besonderes Feature ist der automatische Kantenschnitt, der bei vielen anderen Modellen vernachlässigt wird. Der Roboter kümmert sich nach getaner Arbeitauf Wunsch noch einmal gezielt um die Ränder der Rasenfläche – das manuelle Nacharbeiten entfällt.

App-Steuerung: Mähmuster, Symbole und Nutzerkomfort

Die MOVAhome-App begrüßt Nutzer mit einer Übersicht der aktuellen Gartenkarte. Sichtbar sind die zuletzt gefahrene Schnittrichtung, definierte Sperrzonen sowie der aktuelle Status des Roboters. Die App ist vollständig auf Deutsch lokalisiert und sehr übersichtlich aufgebaut.

Neben den klassischen Mähmustern – etwa Nord-Süd, Ost-West – lassen sich auch Schachbrett- oder Kreuzschnitt wählen, um dem Rasen eine optisch strukturiertere Oberfläche zu verleihen. Für besondere Anlässe bietet die App zudem Spielereien wie Herzsymbole, die durch gezieltes Aussparen ins Gras „gemäht“ werden.

Die MOVA-App: Hier lassen sich Mähzeiten und Effizienzeinstellungen setzen

Auch die Mähgeschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen regeln: Standard oder Effizienzmodus. Letzterer erhöht die Reichweite pro Akkuladung deutlich, auf bis zu 200 m² pro Stunde. Außerdem lässt sich in der App eine langsamere Nachtgeschwindigkeit aktivieren, um nachtaktive Tiere zu schützen.

Alle Außeneinsätze werden im Aktivitätsprotokoll dokumentiert. Hier lassen sich zurückgelegte Bahnen, erkannte Hindernisse und mögliche Pausen nachvollziehen.

Sicherheit, Diebstahlschutz und Familienfreundlichkeit

Der MOVA 1000 verfügt über eine Kindersicherung sowie einen Diebstahlalarm, der beim Anheben des Geräts ausgelöst wird – allerdings nur, wenn das optionale 4G-Modul installiert ist. Dieses ermöglicht auch den Fernzugriff auf den Roboter und die Ortung bei Verlust – besonders praktisch in Gärten ohne WLAN.

Da unser Garten mit WLAN versorgt ist, haben wir auf das Modul verzichtet und nutzen stattdessen die reine Appsteuerung. Die Einrichtung der App ist denkbar unkompliziert: Es genügt ein Basisaccount, der auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden kann – ideal für Familienhaushalte.

Die MOVA-Basisstation: Ohne Garage lediglich eine Bodenplatte mit zwei Ladekontakten und einer Bürste

Ausstattung und Alltagstauglichkeit

Mit einem Betriebsgeräusch von unter 60 dB ist der MOVA 1000 angenehm leise. Die drei installierten Klingen sitzen auf einer rotierenden Scheibe und lassen sich bei Bedarf schnell austauschen – neun Ersatzklingen liegen dem Gerät bereits bei.

Ein stabiler Tragegriff am Rücken des Roboters erleichtert Transport und Wartung. Das Andocken an die Ladestation gelingt dank großer Kontaktflächen problemlos, ohne millimetergenaue Positionierung. Ein integrierter Regensensor sorgt dafür, dass sich der Roboter bei Niederschlag automatisch in seine Garage zurückzieht.

Mit einer Steigfähigkeit von bis zu 45 % (24°) und den serienmäßig verbauten geländegängigen Rädern ist der MOVA 1000 auch für anspruchsvolleres Terrain geeignet – ein nicht zu unterschätzender Vorteil bei wechselnden Wetterbedingungen oder lehmigen Bodenverhältnissen.

Ausstattungsmerkmal des MOVA 1000: Vorinstallierte Geländeräder

Fazit: Der Dreame A1 Pro für den kleinen Garten

Der MOVA 1000 ist – ganz ehrlich – eine echte Erleichterung. Einmal eingerichtet, dreht er zuverlässig seine Runden, ist leise, akribisch und unkompliziert in der Handhabung. In Sachen Navigation steht er den Topmodellen der Saugroboterklasse in nichts nach – kein Wunder, denn MOVA hat das Gerät in enger Zusammenarbeit mit Dreame entwickelt und viele Technologien übernommen.

Wer einen modernen, wartungsarmen und verlässlich arbeitenden Mähroboter sucht, der ohne lästige Begrenzungsdrähte oder GPS-Spielereien auskommt, ist beim MOVA 1000 genau richtig. Für Gärten bis 1.000 m² ist er uneingeschränkt zu empfehlen – nicht zuletzt als Geschenk für Eltern oder Großeltern, die sich das Rasenmähen eigentlich längst nicht mehr selbst zumuten wollen, es sich aber nie eingestehen würden.

Der MOVA 1000 ist unser klarer Favorit der Gartensaison 2025.