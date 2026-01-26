Sitzhaltung am Mac: Posturr überwacht und reagiert mit Displayunschärfe

Mit Posturr ist eine neue macOS-Anwendung erschienen, die die Sitzhaltung vor dem Bildschirm überwacht und bei nachlassender Haltung visuell reagiert. Die App nutzt die integrierte oder eine angeschlossene Kamera des Macs, um Kopf und Schulterpositionen zu erfassen.

Wird ein Zusammensacken erkannt, legt Posturr eine zunehmende Unschärfe über den Bildschirm. Sobald der Nutzer wieder aufrecht sitzt, verschwindet dieser Effekt unmittelbar. Ziel ist es, ohne akustische Hinweise oder Benachrichtigungen an eine ergonomischere Haltung zu erinnern.

Die Anwendung läuft dauerhaft im Hintergrund und wird über ein Symbol in der Menüleiste gesteuert. Eine Anmeldung oder Cloudanbindung ist nicht erforderlich. Die gesamte Verarbeitung erfolgt lokal auf dem Gerät. Posturr richtet sich damit vor allem an Nutzer, die lange am Rechner arbeiten und eine unaufdringliche Erinnerung an ihre Sitzhaltung wünschen.

Haltungserkennung mit Apples Vision-Framework

Technisch basiert Posturr auf dem Vision-Framework von Apple, das für Bildanalyse und Objekterkennung vorgesehen ist. Die App verfolgt dabei die relative Position von Nase und Schultern, um Veränderungen der Körperhaltung zu erkennen. Ist der Oberkörper nicht vollständig im Bild, greift eine vereinfachte Gesichtserkennung. Aus der vertikalen Verschiebung dieser Punkte leitet Posturr ab, ob die Haltung vom zuvor kalibrierten Ausgangspunkt abweicht.

Die Intensität der Bildschirmunschärfe wächst mit der Stärke der Abweichung. Nutzer können die Empfindlichkeit sowie eine Toleranzzone festlegen, bevor der Effekt einsetzt. Für den Unschärfeeffekt verwendet Posturr systemnahe Grafikfunktionen von macOS.

Bedienung, Datenschutz und neue Funktionen

Die Bedienung erfolgt vollständig über das Menüleistensymbol. Dort lässt sich die Überwachung aktivieren oder pausieren, eine Neukalibrierung durchführen oder zwischen mehreren angeschlossenen Kameras wählen. momoc zusätzlich eine Funktion, die den Bildschirm automatisch unscharf schaltet, wenn der Nutzer den Arbeitsplatz verlässt. Gedacht ist dies als Sichtschutz in offenen Büros oder gemeinsam genutzten Räumen.

Posturr setzt mindestens macOS 13 Ventura voraus und benötigt unter 10 Megabyte Speicherplatz.