Apples KI-Reset bei Siri: Bloomberg nennt neue Details

Ein neuer Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg liefert weitere Details zu Apples laufender KI-Neuausrichtung. Im Mittelpunkt steht dabei der strategische Umbau von Siri, der kurzfristig auf externe KI-Modelle setzt und langfristig eine tiefere Systemintegration vorsieht.

Apple reagiert damit auf Verzögerungen bei der eigenen KI-Entwicklung und auf den wachsenden Druck durch konkurrierende Chatbots.

Google-Partnerschaft nur Zwischenlösung

Wie Bloomberg berichtet, nutzt Apple für das anstehende Siri-Update in iOS 26.4 erstmals Modelle aus dem Umfeld von Google Gemini. Diese kommen innerhalb von Apples eigener Cloud-Infrastruktur zum Einsatz und sollen Funktionen wie Kontextverständnis, die Auswertung von Bildschirminhalten und den Zugriff auf persönliche Daten ermöglichen. Ziel ist es, Siri kurzfristig leistungsfähiger zu machen, ohne auf eine vollständig eigene Modellgeneration warten zu müssen.

Intern wird dieser Schritt als pragmatische Zwischenlösung beschrieben. Nach Informationen von Bloomberg waren zuvor Gespräche mit anderen KI-Anbietern gescheitert, unter anderem aus finanziellen und strategischen Gründen. Google erwies sich schließlich als Partner, dessen technische Entwicklung und Vertragsbedingungen für Apple tragfähig erschienen.

Neuer Siri-Ansatz ab iOS 27 geplant

Parallel arbeitet Apple an einer grundlegend neuen Siri-Version, die unter dem Codenamen Campos entwickelt wird. Diese soll mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 eingeführt werden. Laut Bloomberg basiert das System auf einer neuen Architektur, die dialogorientierte Abläufe erlaubt und längere Interaktionen unterstützt. Technisch soll eine weiterentwickelte Modellgeneration eingesetzt werden, die erneut auf Gemini aufbaut und perspektivisch direkt in Googles Rechenzentren betrieben werden könnte.

Der Bericht ordnet diesen Kurswechsel auch personell ein. Die Verantwortung für Apples KI-Strategie liegt demnach zunehmend bei Softwarechef Craig Federighi, während der frühere KI-Leiter John Giannandrea das Unternehmen faktisch verlassen hat. Zugleich stellt Apple frühere Pläne für separate KI-Funktionen in einzelnen Apps zurück und setzt stattdessen auf eine enge Verzahnung von Siri mit zentralen Systemanwendungen wie Mail, Safari oder Kalender.