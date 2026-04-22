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Tragbarers Akku-Modell und Hochleistungsmixer

PortFresh und BlendLogic: Dreame bringt neue Mixer nach Deutschland
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Mit zwei neuen Mixern erweitert Dreame sein Küchensortiment in Deutschland und knüpft damit an die zuletzt eingeschlagene Strategie an, über klassische Reinigungsgeräte hinauszugehen. Neben dem bereits angekündigten Hochleistungsmixer ist nun auch ein tragbares Modell erhältlich, das sich an den mobilen Einsatz richtet.

Dreame Mixer

Tragbarer Akku-Mixer für unterwegs

Der neue PortFresh-Mixer ist deutlich kompakter als klassische Standgeräte und arbeitet kabellos. Ein integrierter Akku soll laut Hersteller mehrere Mixvorgänge pro Ladung ermöglichen. Geladen wird über USB-C, wodurch sich das Gerät auch unterwegs vergleichsweise einfach mit Energie versorgen lässt.

Unterwegs Mixer Akku

Der Mixbecher fasst 500 Milliliter und besteht aus BPA-freiem Kunststoff. Fünf voreingestellte Programme decken typische Anwendungen wie Smoothies oder das Zerkleinern von Eis ab. Ein Selbstreinigungsmodus soll die Reinigung vereinfachen. Deckel und Becher können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Durch das zerlegbare Design lässt sich der Motor im Becher verstauen. Dreame zielt damit auf Nutzer, die Getränke unterwegs zubereiten möchten, etwa beim Sport oder auf Reisen. Ob es sich lohnt dafür gleich einen ganzen Mixer mitzunehmen, können wir (selbst in der Fraktion Sprudelwasser zu Hause) nur schlecht beurteilen. Zur Einführung kostet das Akkumodell nur 75 statt 89 Euro.

Produkthinweis
DREAME PortFresh Tragbarer Mixer,Abnehmbares Motorgehäuse, Schnellladen, 880 ml BPA-freier Mixbecher (500 ml... 75,00 EUR 89,00 EUR

Hochleistungsmixer für die Küche

Parallel dazu ist der größere BlendLogic-Mixer, der bereits im Februar angekündigt wurde, nun im Handel verfügbar. Das Gerät richtet sich an die stationäre Nutzung in der Küche und bietet einen 2.000-Watt-Motor sowie mehrere automatische Programme.

Mixer Dreame

Eine integrierte Sensorik analysiert laut Hersteller Menge und Beschaffenheit der Zutaten. Auf dieser Basis werden Geschwindigkeit und Laufzeit angepasst, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Nutzer müssen damit weniger manuell eingreifen, da der Mixer zentrale Parameter selbst steuert.

Zum Lieferumfang gehören zwei unterschiedlich große Mixbehälter. Ein großer Behälter ist für mehrere Portionen ausgelegt, während ein kleinerer Becher für einzelne Getränke vorgesehen ist. Die Bedienung erfolgt über ein Touchfeld mit verschiedenen Programmen, darunter auch Funktionen für pflanzliche Drinks oder Suppen.

Dreame Blendlogic

Die Reinigung wird durch ein automatisches Programm unterstützt. Zusätzlich sind die abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet.

Mit den beiden neuen Geräten setzt Dreame die Entwicklung fort, die sich bereits bei anderen Produkten wie dem Küchenabfall-Trockner SF25 gezeigt hat. Der Hersteller konzentriert sich nicht mehr nur auf Saugroboter und Reinigungslösungen, sondern erweitert sein Angebot zunehmend um Geräte für den gesamten Haushalt.

Produkthinweis
Dreame BlendLogic™ Hochleistungs-Mixer, iDetect™-Technologie, 2 Tritan™ Mixbecher (2,0 L & 700 mL), 2.000 W Motor... 199,00 EUR

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22. Apr. 2026 um 12:25 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • „Dreame bringt neue Mixer nach Deutschland“ – Gegenfrage: Wie? Mit dem Containerschiff oder auf dem Luftweg (Kerosin)? Das wird alles noch sehr spannend …

  • Wow – Was hat das konkret mit den vorgestellten Mixern zu tun? Das Thema Lieferketten kann man generell diskutieren, aber hier geht’s erstmal um das Produkt selbst.

    • Das nützt ja nix, wenns in CN steht, jedenfalls nicht dem potentiellen Nutzerkreis hier. Mir gings auch nicht um die asiatische Lieferkette, sondern wie das Ding nach DE kommt. Fliegen hängt von Kerosin ab und Schiff von einer offenen Straße von Hormus und an beiden Stellen gibts derzeit ernsthafte Probleme. Und Beamen ist noch nicht erfunden … Kommentar bezog sich speziell auf die Überschrift.

      • Und jetzt müsstest du nur noch erklären, warum die Lieferung per Containerschiff von Elektronikteilen wie diesen durch die Straße von Hormus muss…

  • Nen Mixer für unterwegs wollte schon immer haben! Nicht!

    Echt verrückt, was Firmen glauben, was man so brauchen könnte….

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