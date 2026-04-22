PortFresh und BlendLogic: Dreame bringt neue Mixer nach Deutschland

Mit zwei neuen Mixern erweitert Dreame sein Küchensortiment in Deutschland und knüpft damit an die zuletzt eingeschlagene Strategie an, über klassische Reinigungsgeräte hinauszugehen. Neben dem bereits angekündigten Hochleistungsmixer ist nun auch ein tragbares Modell erhältlich, das sich an den mobilen Einsatz richtet.

Tragbarer Akku-Mixer für unterwegs

Der neue PortFresh-Mixer ist deutlich kompakter als klassische Standgeräte und arbeitet kabellos. Ein integrierter Akku soll laut Hersteller mehrere Mixvorgänge pro Ladung ermöglichen. Geladen wird über USB-C, wodurch sich das Gerät auch unterwegs vergleichsweise einfach mit Energie versorgen lässt.

Der Mixbecher fasst 500 Milliliter und besteht aus BPA-freiem Kunststoff. Fünf voreingestellte Programme decken typische Anwendungen wie Smoothies oder das Zerkleinern von Eis ab. Ein Selbstreinigungsmodus soll die Reinigung vereinfachen. Deckel und Becher können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Durch das zerlegbare Design lässt sich der Motor im Becher verstauen. Dreame zielt damit auf Nutzer, die Getränke unterwegs zubereiten möchten, etwa beim Sport oder auf Reisen. Ob es sich lohnt dafür gleich einen ganzen Mixer mitzunehmen, können wir (selbst in der Fraktion Sprudelwasser zu Hause) nur schlecht beurteilen. Zur Einführung kostet das Akkumodell nur 75 statt 89 Euro.

Hochleistungsmixer für die Küche

Parallel dazu ist der größere BlendLogic-Mixer, der bereits im Februar angekündigt wurde, nun im Handel verfügbar. Das Gerät richtet sich an die stationäre Nutzung in der Küche und bietet einen 2.000-Watt-Motor sowie mehrere automatische Programme.

Eine integrierte Sensorik analysiert laut Hersteller Menge und Beschaffenheit der Zutaten. Auf dieser Basis werden Geschwindigkeit und Laufzeit angepasst, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen. Nutzer müssen damit weniger manuell eingreifen, da der Mixer zentrale Parameter selbst steuert.

Zum Lieferumfang gehören zwei unterschiedlich große Mixbehälter. Ein großer Behälter ist für mehrere Portionen ausgelegt, während ein kleinerer Becher für einzelne Getränke vorgesehen ist. Die Bedienung erfolgt über ein Touchfeld mit verschiedenen Programmen, darunter auch Funktionen für pflanzliche Drinks oder Suppen.

Die Reinigung wird durch ein automatisches Programm unterstützt. Zusätzlich sind die abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet.

Mit den beiden neuen Geräten setzt Dreame die Entwicklung fort, die sich bereits bei anderen Produkten wie dem Küchenabfall-Trockner SF25 gezeigt hat. Der Hersteller konzentriert sich nicht mehr nur auf Saugroboter und Reinigungslösungen, sondern erweitert sein Angebot zunehmend um Geräte für den gesamten Haushalt.