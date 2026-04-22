O2 führt überarbeitetes TV-Portfolio ein

Die Telefónica-Tochter O2 ordnet ihr TV-Angebot neu. Ab dem 6. Mai soll ein überarbeitetes Portfolio Live-Fernsehen und Streaming-Dienste in klar strukturierten und auf das Nutzungsverhalten zugeschnittenen Paketen zusammenführen. Statt mehrere Zugänge und Abonnements parallel verwalten zu müssen, sollen Kunden davon profitieren, dass die unterschiedlichen Dienste gebündelt und zentral abgerechnet werden.

Drei Tarifvarianten

Das neue Portfolio ersetzt die bisherigen Varianten O2 TV M, L und XL. Das neue Einstiegsangebot trägt die Bezeichnung O2 TV Classic und kostet bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten 4,99 Euro pro Monat. Enthalten sind 100 Stunden Online-Aufnahmespeicher sowie die Nutzung von IPTV im heimischen WLAN. Auf Wunsch ist für Kunden drei Monate lang Netflix mit Werbung enthalten.

Im Paket O2 TV Smart für 8,99 Euro monatlich wird die Speicherkapazität auf 150 Stunden erweitert und es sind die werbegestützten Versionen von Netflix und Disney+ jeweils drei Monate lang enthalten. Zudem lässt sich das TV-Angebot hier auch unterwegs in Deutschland und den restlichen Ländern der EU nutzen.

Die umfangreichste Variante heißt O2 TV Premium und wird für 14,99 Euro pro Monat angeboten. Netflix und Disney+ jeweils mit Werbung sind hier dauerhaft enthalten. Alternativ sind die beiden Streaming‑Dienste für 24,99 Euro pro Monat auch dauerhaft ohne Werbung inklusive. Der Online-Aufnahmespeicher erhöht sich in diesem Paket auf 200 Stunden und das Angebot lässt sich sowohl im heimischen WLAN als auch unterwegs nutzen.

150 Live-TV-Sender inklusive

Unabhängig vom gewählten Tarif erhalten Nutzer Zugriff auf mehr als 150 Fernsehsender in HD-Qualität. Sendungen lassen sich pausieren, neu starten oder aufzeichnen. Die Programmierung von Aufnahmen kann über mobile Geräte erfolgen, während die Wiedergabe später auf dem Fernseher möglich ist.

Bei O2 TV können bis zu vier Personen gleichzeitig auf unterschiedlichen Geräten fernsehen. Unterstützt werden neben Smart-TVs auch Smartphones, Tablets und Laptops.

Zum Testen bietet O2 künftig auch Tarife mit kurzer Mindestlaufzeit an. Diese Varianten lassen sich monatlich kündigen, enthalten jedoch keine integrierten Streaming-Dienste.