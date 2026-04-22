Zendure stellt SolarFlow Mix vor: In drei Varianten verfügbar

Die Solarstrom-Spezialisten von Zendure bringen mit der SolarFlow Mix Serie eine neue Produktlinie auf den Markt, die Solaranlage, Stromspeicher und Energiemanagement kombiniert. Die Systeme sind modular aufgebaut und sollen sich an unterschiedliche Haushaltsgrößen anpassen.

Angeboten werden drei Varianten, die vom kleinen Haushalt bis zum Einfamilienhaus reichen.

In drei Varianten verfügbar

Das leistungsstärkste Modell, SolarFlow 4000 Mix Pro, richtet sich an Haushalte mit hohem Energiebedarf und komplexeren Installationen. Es kann sowohl Balkon- als auch Dach-Photovoltaik einbinden und verarbeitet hohe Eingangsleistungen. Die Batteriekapazität lässt sich von 8 auf bis zu 50 Kilowattstunden erweitern.

Für bestehende Solaranlagen ist das Modell SolarFlow 4000 Mix AC+ gedacht. Es wird über Wechselstrom eingebunden und eignet sich für die Nachrüstung. Die Leistung liegt ebenfalls bei bis zu 4.000 Watt im Dauerbetrieb, die Kapazität ist identisch skalierbar. Zendure sieht das System vor allem in Haushalten mit mittlerem Verbrauch.

Das kompaktere SolarFlow 3000 Mix AC+ richtet sich an kleinere Haushalte. Neben der Nutzung im Haushalt kann es auch mobil eingesetzt werden, etwa beim Camping oder als Notstromlösung. Die Kapazität beträgt hier 8 Kilowattstunden, die Leistung liegt bei 3.000 Watt.

Fokus auf Eigenverbrauch und lokale Steuerung

Hintergrund der neuen Systeme sind steigende Strompreise und veränderte Rahmenbedingungen für private Energieerzeugung. Förderprogramme und gesetzliche Anpassungen erhöhen den Druck, möglichst viel selbst erzeugten Strom auch im eigenen Haushalt zu nutzen.

Zendure setzt dafür auf ein integriertes Energiemanagement. Das HEMS-System analysiert Verbrauch, Wetterdaten und Stromtarife und steuert Laden und Entladen des Speichers entsprechend. Die Berechnung erfolgt lokal auf dem Gerät, eine Cloud-Anbindung ist optional. Dadurch sollen Verzögerungen vermieden und Datenschutzanforderungen eingehalten werden.

Technisch bieten die Geräte eine Notstromfunktion, die bei Stromausfällen innerhalb weniger Millisekunden übernimmt. Die Speicher sind für mehrere tausend Ladezyklen ausgelegt und arbeiten laut Hersteller auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig.

Mit der SolarFlow Mix Serie erweitert Zendure sein Angebot über klassische Steckersolargeräte hinaus. Statt einzelner Komponenten steht nun ein zusammenhängendes System im Mittelpunkt, das Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Energie im Haushalt miteinander verbindet. Die Geräte sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Die Preise beginnen bei 1.699 Euro und reichen bis 2.399 Euro.