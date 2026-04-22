Drei Systeme für verschiedene Einsatzbereiche
Zendure stellt SolarFlow Mix vor: In drei Varianten verfügbar
Die Solarstrom-Spezialisten von Zendure bringen mit der SolarFlow Mix Serie eine neue Produktlinie auf den Markt, die Solaranlage, Stromspeicher und Energiemanagement kombiniert. Die Systeme sind modular aufgebaut und sollen sich an unterschiedliche Haushaltsgrößen anpassen.
Angeboten werden drei Varianten, die vom kleinen Haushalt bis zum Einfamilienhaus reichen.
In drei Varianten verfügbar
Das leistungsstärkste Modell, SolarFlow 4000 Mix Pro, richtet sich an Haushalte mit hohem Energiebedarf und komplexeren Installationen. Es kann sowohl Balkon- als auch Dach-Photovoltaik einbinden und verarbeitet hohe Eingangsleistungen. Die Batteriekapazität lässt sich von 8 auf bis zu 50 Kilowattstunden erweitern.
Für bestehende Solaranlagen ist das Modell SolarFlow 4000 Mix AC+ gedacht. Es wird über Wechselstrom eingebunden und eignet sich für die Nachrüstung. Die Leistung liegt ebenfalls bei bis zu 4.000 Watt im Dauerbetrieb, die Kapazität ist identisch skalierbar. Zendure sieht das System vor allem in Haushalten mit mittlerem Verbrauch.
Das kompaktere SolarFlow 3000 Mix AC+ richtet sich an kleinere Haushalte. Neben der Nutzung im Haushalt kann es auch mobil eingesetzt werden, etwa beim Camping oder als Notstromlösung. Die Kapazität beträgt hier 8 Kilowattstunden, die Leistung liegt bei 3.000 Watt.
Fokus auf Eigenverbrauch und lokale Steuerung
Hintergrund der neuen Systeme sind steigende Strompreise und veränderte Rahmenbedingungen für private Energieerzeugung. Förderprogramme und gesetzliche Anpassungen erhöhen den Druck, möglichst viel selbst erzeugten Strom auch im eigenen Haushalt zu nutzen.
Zendure setzt dafür auf ein integriertes Energiemanagement. Das HEMS-System analysiert Verbrauch, Wetterdaten und Stromtarife und steuert Laden und Entladen des Speichers entsprechend. Die Berechnung erfolgt lokal auf dem Gerät, eine Cloud-Anbindung ist optional. Dadurch sollen Verzögerungen vermieden und Datenschutzanforderungen eingehalten werden.
Technisch bieten die Geräte eine Notstromfunktion, die bei Stromausfällen innerhalb weniger Millisekunden übernimmt. Die Speicher sind für mehrere tausend Ladezyklen ausgelegt und arbeiten laut Hersteller auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig.
- All-in-One-Speicher: Zendure SolarFlow 2400 Pro angeschaut
Mit der SolarFlow Mix Serie erweitert Zendure sein Angebot über klassische Steckersolargeräte hinaus. Statt einzelner Komponenten steht nun ein zusammenhängendes System im Mittelpunkt, das Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Energie im Haushalt miteinander verbindet. Die Geräte sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Die Preise beginnen bei 1.699 Euro und reichen bis 2.399 Euro.
Mir stellt sich immer wieder die Frage, ob ich so einen Speicher einfach in mein bereits bestehendes PV-System integrieren kann und wenn ja, wie?
Es gibt ja bereits einen Speicher und auch einen Wechselrichter. Jetzt sollte zuerst der vorhandene Speicher geladen werden und sobald der voll ist bzw. vielleicht sogar mehr Energie vom Dach kommt als der Speicher aufnehmen kann, könnte der „neue“ Speicher aufnehmen. Aber wie geht sowas technisch möglichst einfach, ohne am bestehenden System etwas ändern zu müssen?
Ich habe bei mir mit einem Victron System und einem Eigenbauakku 28Kwh nachgerüstet. Das geht wie auch im Bericht erwähnt über die 220V Schiene. Dabei hat man zwar wieder Verluste durch das Umrichten von Wechsel- auf Gleichstrom und wieder zurück, aber es funktioniert seit 3Jahren Störungsfrei bei einem Eigenverbrauchsanteil von 70-75%. Dazu komm ein Vergleichszähler direkt nach dem Eingangszähler, der alle drei Phasen überwacht, ziehst Du Strom aus dem Netz, gibt der Victron Energie aus dem Akku ab, Überschuss der PV Anlage wird zum Laden des Akku genutzt. Alles aber Einphasig. Ich habe da auch Notstrom realisiert, halte 30% im Akku zurück und bei Netzausfall wird eine Phase mit Notstrom versorgt (Netz ist dann getrennt) Muss natürlich alles entsprechend verkabelt und abgenommen sein.
Wie lange hält so ein Akku? Also von der Lebensdauer. 5 Jahre ? 10 Jahre ?