Podcast-Apps für den Mac: Pocket Casts in Version 2.0 erschienen

Im Gegensatz zu iOS ist die Auswahl an Alternativen zu Apples Podcast-App auf dem Mac begrenzt. Zu den bekannteren Namen gehört hier sicherlich Pocket Casts, wenngleich die App in der Folge von mehrfachen Besitzerwechseln und nicht zuletzt auch durch den Wechsel zum Abo-Modell einiges an Popularität eingebüßt hat.

Dass es mit Pocket Casts weitergeht, wollen die Entwickler der App mit einem Update für die Mac- und Windows-Versionen der App zeigen. Die Anwendung wurde ihren Worten zufolge komplett neu aufgebaut und setzt jetzt auf Elektron als Basis. Hiervon profitieren allerdings in erster Linie die Entwickler selbst, denn diese Umstellung vereinfacht die gemeinsame Produktpflege auf beiden Plattformen.

Bei den Anwendern soll sich die Umstellung aber dennoch in Form von Leistungsverbesserungen und erhöhtem Nutzungskomfort bemerkbar machen.

Um die Desktop-Version von Pocket Casts zu verwenden, ist zwingend eine Plus-Abonnement nötig. Neue Nutzer bezahlen hier für das erste Jahre 22,69 Euro in für jedes weitere Jahr 45,37 Euro.

Mimir als günstigere Alternative

Als günstigere Alternative bietet sich die für Mac, iPhone und iPad erhältliche Podcast-App Mimir an. Hier könnt ihr den Leistungsumfang auch erstmal kostenlos testen und nach Abschluss der Trial-Periode entscheiden, ob euch die Anwendung die 14 Euro pro Jahr fürs Standardabo oder 23 Euro pro Jahr für eine Pro-Variante wert ist. Abonnenten der Software-Flatrate Setapp können Mimir übrigens ohne zusätzliche Gebühren verwenden.

Die Entwickler von Mimir beschreiben ihre App als ein „Spotify für Podcasts“. Man kann Podcasts damit finden, organisieren und abspielen, bekommt aber auch verschiedene praktische und hilfreiche Zusatzfunktionen geboten. Dazu zählen Optionen wie das automatische Überspringen von stillen Sequenzen, kuratierte Wiedergabelisten oder auch den abonnierten Podcast-Feeds basierende personalisierte Empfehlungen.