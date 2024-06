Apple Vision Pro lässt sich bei Apple Deutschland bestellen

Die Apple Vision Pro lässt sich jetzt auch in Deutschland vorbestellen. In zwei Wochen wird die Datenbrille hierzulande dann auch tatsächlich erhältlich sein. Apple zufolge werden die Bestellungen vom 12. Juli an ausgeliefert. An diesem Datum startet auch der Vertrieb über die Ladengeschäfte von Apple.

So eindrucksvoll die Beispiele, mit denen Apple für seine neue Produktkategorie wirbt, auch sind. Das Kaufinteresse dürfte sich bei den meisten Nutzern in Grenzen halten. Abgesehen vom hohen Preis zeigen die Erfahrungsberichte aus den USA – dort ist die Vision Pro seit Februar erhältlich – dass viele Nutzer die Brille als zu schwer empfinden und die Begeisterung und auch regelmäßige Nutzung nach anfänglicher Euphorie stark nachlässt.

Unterm Strich dürfte die Vision Pro in ihrer aktuellen ersten Generation daher vor allem Entwickler und Anwender aus dem professionellen Bereich ansprechen, die einen konkreten Anwendungszweck mit der Brille verbinden. Die von Apple immer wieder im Rahmen der Werbung für die Vision Pro gezeigte Nutzung im familiären Umfeld mutet abwegig an. So sehr sich Apple mit Features wie „EyeSight“, also den auf einem nach außen gerichteten Display gezeigten Augen des Nutzers, auch bemüht, die Apple Vision Pro dürfte ein Fremdkörper in der zwischenmenschlichen Kommunikation bleiben.

Türöffner für eine neue Welt?

Dem Interesse an der Brille soll aber all diese Skepsis keinen Abbruch tun. Sobald verfügbar, empfehlen wir allen Lesern, die Vision Pro in einem der deutschen Apple-Ladengeschäfte auszuprobieren. Apple wird diese Möglichkeit mit Voranmeldung zu festgelegten Terminen bieten.

Zudem darf man gespannt sein, in welche Richtung sich das neue Produkt weiterentwickelt. Möglicherweise gelingt Apple in ein paar Jahren doch noch der entscheidende Kniff, um die mit der Vision Pro getestete Technologie einem breiteren Markt zuzuführen.

Ab 3.999 Euro in Deutschland

Preislich startet die Apple Vision Pro in Deutschland bei 3.999 Euro. Zu diesem Preis bekommt man die Version mit der kleinsten Speicherausstattung von 256 GB. Alternativ dazu wird die Brille auch mit 512 GB oder 1 TB Speicher angeboten. Brillenträger müssen einen Aufpreis in Höhe von mindestens 115 Euro für sogenannte Optical Inserts einkalkulieren.