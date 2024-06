macOS: Wenn Scrollbalken fehlen, hilft eine vergessene Einstellung

Inzwischen sind zwölf Jahre vergangen, seit Apple die zuvor seitlich und unten am Bildschirmrand dauerhaft vorhandene Scrollleiste standardmäßig ausblendet, die Änderung war allerdings umstritten. Einerseits wurde durch die permanente Anzeige der Scrollbar in vielen Fällen unnötig Bildschirmplatz verschenkt. Andererseits hatte man zuvor jederzeit die aktuelle Position und Größe des Fensterinhalts im Blick und die stets zugriffsbereiten Leisten haben auch ein effektiveres Arbeiten unterstützt.

Es gibt aber auch eine Reihe von weiteren Gründen, die dauerhafte Anzeige der Scrollbar wieder zu aktivieren. So kommt es auch heute noch vor, dass die Verwendung von Drittanbieter-Mäusen oder auch die gleichzeitige Verbindung von einer Maus und einem Trackpad dafür sorgt, dass eine oder gar beide Scrollleisten nicht mehr angezeigt werden.

In den meisten Fällen ist die am unteren Bildschirmrand platzierte und für das horizontale Scrollen zuständige Leiste betroffen. Diese sollte ja immer dann zu sehen und zu bedienen sein, wenn der Inhalt des Fensters breiter als der angezeigte Bereich ist. Klappt das nicht, so darf man sich glücklich schätzen, wenn man ein Trackpad zur Verfügung hat, der Fensterinhalt lässt sich damit durch das Streichen mit zwei Fingern bewegen.

Per Systemeinstellung dauerhaft einblenden

Sofern die Probleme regelmäßig auftreten, empfiehlt es sich jedoch eher, die Scrollbar-Anzeige dauerhaft einzublenden. Diese Möglichkeit haben inzwischen viele Nutzer vergessen, sie findet sich aber weiterhin in den Einstellungen des Mac-Betriebssystems und dort im Bereich „Erscheinungsbild“.

Apple verwendet für die Scrollbar die eigentlich korrekte, aber eher ungebräuchliche Bezeichnung „Rollbalken“. Anstelle der Standardeinstellung „Automatisch auf Grundlage von Maus oder Trackpad“ kann man hier auch festlegen, dass diese dauerhaft angezeigt wird.

Die zusätzlich verfügbare Einstellung „Beim Scrollen“ mag zunächst verwirrend klingen, diese Option bedeutet, dass die Anzeige auch dann aktiviert wird, wenn man den Fensterinhalt beispielsweise mithilfe der Zwei-Finger-Geste oder einer Maus mit Scrollrad bewegt.