PlayStation-4-Emulator: shadPS4 jetzt auch für macOS

Der PlayStation-4-Emulator shadPS4, der von einem unabhängigen Entwicklerteam in C++ geschrieben wurde, ist nun auch für den Einsatz unter macOS vorbereitet. Zuvor war die Software lediglich für Windows und Linux verfügbar. Bei „shadPS4“ handelt es sich um ein noch in der frühen Entwicklungsphase befindliches Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, PlayStation-4-Spiele auf nicht-nativen Plattformen zu emulieren. Die Entwickler weisen darauf hin, dass der Emulator derzeit nur eingeschränkte Funktionalität bietet und frühe Anwender keine komplett fehlerfreie Nutzung erwarten sollten.

Noch am Anfang der Entwicklung

Aktuell können laut den Entwicklern kleinere Spiele wie „Sonic Mania“ und „Undertale“ auf „shadPS4“ erfolgreich ausgeführt werden. Auch das anspruchsvollere Spiel „Bloodborne“ könne teilweise gespielt werden, wobei hier jedoch sowohl Leistung als auch Stabilität variieren.

Die Nutzung des Emulators für komplexere Spiele sei momentan noch eingeschränkt, da das Projekt, das ursprünglich als Freizeitprojekt gestartet wurde, hier noch eine Hürden zu nehmen hat, um die maximale Performance aus dem Emulator heraus zu kitzeln. Die Entwickler kündigen jedoch an, regelmäßige Updates bereitzustellen, um die Kompatibilität und Leistung schrittweise zu verbessern.

Mit der neuesten Version 0.2.0, die unter dem Codenamen „validptr“ veröffentlicht wurde, ist „shadPS4“ erstmals auch für macOS-Nutzer zugänglich. Die neue Version bringt mehrere Verbesserungen mit sich, darunter bedeutende Fortschritte im Bereich des Shader-Recompilers, mehrere Core-Optimierungen sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Zudem wurden für einige Spiele, wie „Red Dead Redemption“, „Dark Souls“ und „Bloodborne“, aktualisierte Kompatibilitätsinformationen veröffentlicht.

Interessierte Nutzer können die neueste Version von „shadPS4“ über die offizielle Website bzw. das Code-Portal GitHub herunterladen. Um über zukünftige Entwicklungen informiert zu bleiben, empfehlen die Entwickler, den Discord-Server des Projekts zu folgen.