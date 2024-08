Mac: Umstellung auf M4-Prozessoren soll bald beginnen

Während wir in zwei Wochen die von neuen Modellen der Apple Watch und der AirPods begleitete Ankündigung des iPhone 16 erwarten, müssen sich jene Apple-Kunden, die auf neue Mac-Modelle spekulieren, wohl noch etwas gedulden. Standesgemäß dürften hier im Oktober oder gar noch später im Jahr neue Modelle folgen. Zuletzt haben wir im November 2023 einen neuen iMac und neue Varianten von Apples MacBook Pro und im März ein neues MacBook Air gesehen.

Der Mac muss das iPad einholen

In diesem Jahr stellt sich die Frage, in welchem Umfang wir die ersten Mac-Modelle mit M4-Prozessor an Bord zu sehen bekommen. Apple hat im Mai ein wenig überraschend gemeinsam mit dem neuen iPad Pro den seinen M4-Prozessor vorgestellt, der bislang ausschließlich im iPad Verwendung findet. Bislang war es umgekehrt und die leistungsfähigsten iPads wurden stets mit im Mac-Bereich bereits verfügbaren Prozessoren ausgestattet.

Das Magazin Bloomberg berichtet, dass Apple derzeit die Tests von vier neuen Mac-Modellen intensiviert, um sicherzustellen, dass sie mit Anwendungen von Drittanbietern kompatibel sind. Dies sei ein wichtiger Schritt vor der Markteinführung der neuen Geräte. Die vier neuen Mac-Modelle seien in den Protokolldateien aufgetaucht und tragen die Apple-Modellnummern „16,1“, „16,2“, „16,3“ und „16,10“.

Neue Modelle mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher?

Drei dieser Macs könnten dem Bericht zufolge über CPUs mit zehn Kernen verfügen, während eine Low-End-Version mit einer CPU mit acht Kernen ausgestattet sei. Die neuen Macs sollen zudem entweder 16 oder 32 Gigabyte Arbeitsspeicher bieten, das würde bedeuten, dass Apple von seiner Einstiegsvariante mit 8 GB Abstand nimmt. Die von den Geräten genutzte CPU mit zehn Kernen soll ähnliche Spezifikationen wie der M4-Prozessor im iPad Pro aufweisen, also aus vier Hochleistungskernen und sechs Effizienzkernen bestehen.

Es sei zumindest denkbar, dass Apple nun zeitnah all seine Rechner auf die M4-Technologie aufrüstet, um dem wachsenden Konkurrenzdruck und dem Leistungshunger moderner KI-Technologien zu entsprechen. Besonders spannend klingt für unsere Ohren das damit korrespondierende Gerücht, dass Apple den Mac mini auch äußerlich überholen und zum kleinsten Desktop-Computer überhaupt machen will.