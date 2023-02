Play CS: Counter-Strike im Browser spielen

Wer noch keine Erfahrungen mit Counter-Strike gesammelt hat: Der Genre-Klassiker teilt seine Mitspieler in zwei Teams auf. Mitspieler gehören entweder zu den Terroristen oder der Antiterroreinheit, also den namensgebenden „Counter-Terrorists“.

Was damals noch eine Installations-CD einen Rechner mit CD-ROM-Laufwerk und bestimmt 15 Minuten an freier Zeit für die Erstinstallation voraussetzte, ist auf play-cs.com mit wenigen Mausklicks und einem modernen Browser in unter zwei Minuten erledigt.

Wer bereits Anfang der 2000er auf LAN-Parties unterwegs war und Lust auf eine nostalgische Zeitreise hat, der sollte sich den Weblink auf play-cs.com für das Wochenende in den persönlichen Lesezeichen ablegen. Eine Empfehlung die natürlich auch für all jene Mitleser gilt, die Anfang der 2000er gerade erst geboren wurden und gerne selbst erleben möchten womit sich Mama und Papa damals die freie Zeit vertrieben haben.

