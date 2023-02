Outlook für Mac: Kontodaten landen (ohne Nachfrage) in Microsofts Cloud

Allerdings ist unklar ob zukünftige Outlook-Updates die Funktion nicht vielleicht erneut aktivieren. Microsoft selbst geht auf die Funktion in dem Hilfe-Dokument „Hinzufügen von E-Mail-Konten in Outlook für Mac mit Microsoft Cloud“ ein und beschreibt hier wie sich der Cloud-Sync deaktivieren lässt. Mit Dank an mgm!

Sobald „Microsoft Sync“ aktiv ist, erfolgt der IMAP-Abruf konfigurierter E-Mail-Konten nicht mehr direkt zwischen Mac und E-Mail-Server sondern findet in Microsofts Cloud statt und meldet nur noch die Ergebnisse an den Mac.

Schuld an dem Verhalten ist der so genannte „Microsoft Sync“ ein Synchronisations-Dienst, mit dessen Hilfe Microsoft Zusatzfunktionen wie Push-Benachrichtigungen bei neue E-Mails und den Abgleich von Metadaten über mehrere verbundene Endgeräte hin realisiert.

