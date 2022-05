Pixelmator Pro mit verbesserter Apple-Fotos-Integration

Die Bildbearbeitungs-App Pixelmator Pro bringt mit der „krummen“ Versionsnummer 2.4.3 eine nennenswerte Erweiterung. Mit dem Update wurde der integrierte Photo-Browser umfassend erneuert, darüber hinaus ergänzt das Update auf die neue Version verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

In seiner neuen Implementierung wirkt der Photo-Browser in Pixelmator Pro wie ein eingebettetes Abbild von Apples Fotos-App. Die Seitenleiste bietet neben einer Übersicht aller Fotos schnellen Zugriff auf die zuletzt hinzugefügten Bilder und die persönlichen Favoriten. Darüber hinaus werden auch alle in der Fotos-App vorhandenen Alben direkt in Pixelmator Pro angezeigt. Im Rahmen der neuen Einbindung werden zudem eventuell in der Fotos-App vorgenommene Änderungen direkt in Pixelmator Pro angezeigt, beispielsweise wenn man Ordner verschiebt oder einzelne Fotos löscht oder hinzufügt.

Damit verbunden versprechen die Entwickler eine performante und flüssige Integration insbesondere auch beim Durchsuchen größerer Sammlungen. Ergänzend wurde auch die Unterstützung von in Apples iCloud gespeicherten Fotos verbessert, diese werden über Pixelmator Pro nun automatisch in der vollen Auflösung geladen.

Ebenfalls mit der neuen Version von Pixelmator Pro hält eine Reihe von kleineren Funktionserweiterungen und Verbesserungen Einzug. Um die Größe der Thumbnails im Photo-Browser zu ändern, kann man auch die Tasten Befehl und + oder Befehl und – gemeinsam drücken. Der Export zu Photoshop wurde dahingehend verbessert, dass sich die in Pixelmator erstellten Dateien dort jetzt mit Ebenen und umfassenden Bearbeitungsfunktionen öffnen und auch die Übergabe von SVG-Dateien an andere Anwendungen wurde optimiert.

Pixelmator Pro steht bei den Entwicklern als kostenlose Testversion mit einer Laufzeit von 15 Tagen zum Download bereit. Die Vollversion des Programms ist im Mac App Store zum Preis von 39,99 Euro erhältlich.