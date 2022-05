iPod touch online bei Apple nur noch in Grau und Silber erhältlich

Mit dem iPod touch klappt Apple ein Kapitel zu, das am 23. Oktober 2001 mit der Vorstellung des ersten iPod begann. Der Musik-Player hat sich über die Jahre hinweg zur Basis von iPhone und iPad entwickelt, leistet als reines Abspielgerät aber auch heute noch in vielen Bereichen gute Dienste.

Wer sich den iPod touch als Sammlerstück und originalverpackt ins Regal legen will, wird besser zu Neuware greifen. Wenn es lediglich darum geht, das Gerät zu benutzen, dürfte auch Apples Refurb-Store eine Option für Kaufinteressenten sein. Hier sind nämlich auch noch verschiedene Modelle in Blau und Rosé zu vergünstigten Preis zu haben.

Der iPod touch ist so gut wie ausverkauft. Zehn Tage nach Apples Ankündigung , den geschichtsträchtigen Musik-Player vollständig einzustellen, ist das Gerät im Onlineshop von Apple nur noch in begrenzten Stückzahlen in Space Grau und Silber erhältlich. Die anderen Farboptionen Rosé, Blau, Gold und Rot sind online als Neuware bereits ausverkauft, hier findet man teils jedoch in den Ladengeschäften von Apple noch Restbestände.

