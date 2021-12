Pixelmator optimiert SVG-Verarbeitung und Motion-Anbindung

Die Mac-Bildbearbeitungs-App Pixelmator Pro geht jetzt Hand in Hand mit dem Apple-Programm Motion . Pixelmator ergänzt in der neuesten Version die Möglichkeit, Dateien direkt für die Animationssoftware von Apple zu exportieren und ermöglicht damit eine deutlich flüssigere Zusammenarbeit beider Programme.

Insert

You are going to send email to