WinterFest 2021: App-Aktion mit BBEdit, DEVONthink und weitere Apps

Die Entwickler bieten ihre Apps im Rahmen der Sonderaktion mit 20 oder 25 Prozent Preisnachlass an und zumindest von einem Teil der im Rahmen des WinterFest verfügbaren Apps dürfte ihr schon mal gehört haben. So steht in diesem Jahr etwa BBEdit mit auf der Liste, während Anwendungen wie DEVONthink, Scrivener, Mellel oder Trickster hier regelmäßig ihren Auftritt haben.

Insert

You are going to send email to