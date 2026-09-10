Pixel Tablet ist weg: Google zieht sich offenbar erneut zurück

Google scheint einen erneuten Rückzug aus dem Tablet-Geschäft vorzubereiten. Das 2023 eingeführte Pixel Tablet ist aus dem Google Store verschwunden und lässt sich dort nicht mehr bestellen. Auch die bislang vorhandene Tablet-Kategorie wurde aus der Navigation entfernt. Ein Nachfolger ist nicht angekündigt – und damit stellt sich wieder einmal die Frage, ob Google das Geschäft mit eigenen Tablets vollständig aufgibt.

Die Änderung betrifft inzwischen auch den deutschen Google Store. Der bisherige Direktlink zum Pixel Tablet führt nur noch auf die Startseite des Shops. Noch vor wenigen Tagen wurde das Gerät dort als nicht lieferbar geführt. Einzelne Zubehörseiten, darunter jene für das Ladedock mit integriertem Lautsprecher, sind dagegen weiterhin erreichbar.

Auch aus den USA gibt es Meldungen, dass das Pixel Tablet auch im Shop vollständig entfernt wurde. Google hat bislang allerdings nicht ausdrücklich bestätigt, dass das Modell offiziell eingestellt wurde. Vieles spricht jedoch dafür, dass nach dem Abverkauf keine neuen Geräte mehr nachkommen.

Comeback nach dem ersten Rückzug

Die Entwicklung erinnert an das Jahr 2019. Damals hatte Google die Entwicklung eigener Tablets bereits eingestellt und angekündigte Nachfolger des Pixel Slate gestrichen. Vier Jahre später folgte mit dem Pixel Tablet der nächste Anlauf.

Dabei hatte Google durchaus interessante Ideen. Das knapp elf Zoll große Android-Tablet konnte mit einem magnetischen Ladedock samt Lautsprecher verbunden werden und verwandelte sich dadurch bei Nichtbenutzung in eine Smart-Home-Zentrale oder einen digitalen Bilderrahmen. Bei unserer Vorstellung 2023 hatten wir insbesondere den Hub-Modus und die Mehrbenutzer-Unterstützung hervorgehoben, die dem iPad bis heute gut stehen würden.

Schon der Nachfolger wurde gestrichen

Zu einer zweiten Generation kam es allerdings nie. Berichte über einen geplanten Pixel-Tablet-Nachfolger machten bereits Ende 2024 die Runde, wenig später soll Google das Projekt wieder eingestellt haben. Als Grund wurden Zweifel genannt, ob sich das Gerät wirtschaftlich ausreichend gut verkaufen würde. Auch weiterführende Tablet-Pläne sollen anschließend auf Eis gelegt worden sein.

Updates laufen bis 2028

Besitzer eines Pixel Tablet müssen sich zumindest beim Software-Support keine unmittelbaren Sorgen machen. Google garantiert weiterhin Betriebssystem- und Sicherheitsupdates bis Juni 2028. Über die sogenannten Pixel Drops können bis dahin zudem weitere Funktionen hinzukommen.

Ob Google zu einem späteren Zeitpunkt noch einen dritten Anlauf im Tablet-Markt wagt, bleibt offen. Für den Moment sieht es jedoch danach aus, als hätte das iPad einen direkten Konkurrenten aus Googles eigener Hardware-Abteilung erneut verloren.