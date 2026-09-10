Insta360 Luna Pro: 8K-Gimbal mit Leica-Optik für 549 Euro

Insta360 erweitert seine noch junge Luna-Serie um ein günstigeres Modell. Die neue Luna Pro ist ab heute auch in Deutschland erhältlich und kostet 549 Euro. Damit liegt die kompakte Gimbal-Kamera 180 Euro unter der bereits im Juni vorgestellten Luna Ultra. Beibehalten werden unter anderem der große 1-Zoll-Sensor, die Zusammenarbeit mit Leica und das ungewöhnliche abnehmbare Display.

Das Kamerasystem kombiniert den 1-Zoll-Sensor mit einem Leica-Summicron-Objektiv. Videos lassen sich mit bis zu 8K und 30 Bildern pro Sekunde inklusive Dolby Vision aufnehmen. In 4K sind Zeitlupen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich, bei 1080p steigt die Bildrate auf 240 fps.

Speziell für Instagram, TikTok und andere Hochformat-Plattformen nimmt die Luna Pro auch direkt Videos mit 4K und 30 Bildern pro Sekunde im Hochformat auf. Dafür greift Insta360 auf 6K-Oversampling zurück. Ein 2-facher Zoom soll ohne Qualitätsverlust arbeiten, zusätzlich steht ein 4-facher „HighRes Zoom“ mit KI-Unterstützung zur Verfügung.

Display lässt sich von der Kamera abnehmen

Von der teureren Luna Ultra übernimmt die Luna Pro auch den abnehmbaren 2 Zoll großen OLED-Touchscreen. Dieser kann beispielsweise beim Filmen vor der Kamera als Kontrollmonitor verwendet werden. Die mechanische Stabilisierung übernimmt ein 3-Achsen-Gimbal, während „Deep Track“ Motive automatisch erkennen und im Bild halten soll.

Im Inneren arbeitet Insta360 mit zwei Chips. Neben einem eigenen Imaging-Prozessor kommt ein in 4-Nanometer-Technik gefertigter KI-Chip zum Einsatz. Für aufwendigere Nachbearbeitungen stehen 10-Bit I-Log, ACES-Unterstützung und ein integrierter Timecode zur Synchronisierung mehrerer Kameras bereit. Die Kamera lässt sich zudem direkt mit den Mikrofonen der Insta360-Mic-Serie verbinden.

Pro-Modell verzichtet auf Telekamera

Der wichtigste Unterschied zur 729 Euro teuren Luna Ultra ist das Kamerasystem. Während das Topmodell zusätzlich eine Telekamera mit 1/1,3-Zoll-Sensor und bis zu 6-fachem verlustfreien Zoom besitzt, muss die Luna Pro mit dem einzelnen 1-Zoll-Sensor auskommen. Wer hauptsächlich vloggt, Familien- oder Reisevideos dreht, dürfte auf die zweite Kamera aber eher verzichten können.

Für unterwegs stehen 47 GB interner Speicher zur Verfügung. Die Akkulaufzeit gibt Insta360 mit bis zu vier Stunden an. NFC soll die Verbindung zur zugehörigen App beschleunigen. Neben eigenen Filtern sind auch die Leica-Farbprofile Natural, Vivid und Chrome integriert.

Die Insta360 Luna Pro ist ab heute in Nachtschwarz und Astralweiß erhältlich. Das Standardpaket kostet 549 Euro und wird über den Insta360 Store, Amazon und ausgewählte Händler angeboten. Bei Amazon wird sie aktuell noch nicht gelistet.